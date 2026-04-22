Le catalogue exclusif Nintendo de la Nintendo Switch 2 continue de s’étoffer lentement mais sûrement. Après Mario Kart World, Mario Tennis Fever, Pokémon Pokopia ou encore Kirby Air Riders, sans compter toutes les éditions Nintendo Switch 2 et les jeux disponibles sur les deux consoles, c’est au tour de Yoshi de pointer le bout de son nez. Nous avons eu la chance de jouer quelque temps à Yoshi and the Mysterious Book, qui débarque le 21 mai 2026 en physique comme sur l’eShop à soixante euros. Est-ce que cette première session a réussi à nous convaincre ?

Yoshi à la découverte du monde

Avant-propos : comme à chaque preview, nous préférons vous prévenir : cet article est une preview réalisée sur une durée limitée. Notre avis n’est pas définitif et ne permet pas d’avoir une opinion tranchée sur le titre à venir.

Yoshi and the Mysterious Book est un jeu destiné aux plus petits… mais aussi aux plus grands ! Dans cette aventure, nous incarnons Yoshi, l’iconique dinosaure vert (parfois dans d’autres couleurs). Pour des raisons qui nous sont encore obscures, nous sommes invités à explorer un grand livre parlant !

Yoshi and the Mysterious Book est un jeu d’aventure en 2D axée sur l’exploration. Le gameplay est vraiment très simple à prendre en main. Yoshi peut sauter, planer pendant quelques secondes dans les airs, placer des objets (aliments et créatures) sur son dos mais il peut aussi manger une grande partie des choses qu’il croise ! Yoshi va pouvoir interagir avec à peu près tout son environnement.

Le livre parlant va nous amener dans de nombreux niveaux dans lesquels nous sommes invités à tester les combinaisons possibles. Et des combinaisons, il y en a énormément. Que se passe-t-il quand nous mangeons un Maskass devant d’autres Maskass ? Que se passe-t-il quand nous donnons un piment à un Arato (les souris voleuses) ? Et si nous balançons les grenouilles qui créent des bulles de savon dans la boue ?

La recherche des interactions est le cœur du gameplay. Le jeu, de A à Z, est très simple, et la durée de vie de chaque niveau est très courte en ligne droite. Cependant, la recherche du 100 % est une autre paire de manches, et Yoshi and the Mysterious Book est un jeu qui amène à chercher dans tous les recoins de chaque niveau.

L’idée est intelligente : les enfants les moins hardis pourront avancer sans aucune frustration là où les grands enfants fans d’aventure cosy (c’est-à-dire, nous) s’amuseront à chercher tous les secrets cachés.

Un level design qui promet

Ces interactions sont consignées dans une page vierge du livre, et il est possible d’utiliser de l’argent (trouvé dans les niveaux) pour récupérer de nombreux indices, voire même la location précise de certaines actions !

De ce que nous avons compris, c’est aussi le nombre d’interactions trouvées qui permet de débloquer de nouveaux mondes. Même si le jeu est simple en ligne droite, peut-être faudra-t-il de temps en temps retourner dans les anciens niveaux pour trouver des choses oubliées ?

Sur la courte session que nous avons pu faire, Yoshi and the Mysterious Book nous a agréablement surpris. Le jeu propose une expérience douce, cosy, qui se démarque par son level design intelligent.

Certains niveaux, comme celui où nous rencontrons des créatures musicales, ou encore un combat de boss très fortement inspiré par Pepper Grinder, regorgent de petites surprises assez amusantes et de bonnes idées.

La difficulté est simple… mais elle n’est pas si « évidente ». Pour la preview, nous avons testé le premier monde et le quatrième. Et force est de constater que les interactions, et même les fleurs (il y a plusieurs fleurs à trouver par niveau) sont loin d’être évidentes dans ce quatrième monde !

La présence de tous ces personnages « connus » de l’univers Nintendo, que ce soit la présence des Maskass, de Kamek, de Bowser Jr., des Aratos, avec des comportements spécifiques à leur personnalité, est bien pensée. Il y a d’ailleurs une option pour renommer nos trouvailles, bien que nous ne l’ayons pas essayée pendant la session.

Les graphismes sont mignons à souhait, et nous prenons un plaisir à parcourir ces décors très « bucoliques » et colorés. La bande-son est relaxante, toute douce, et elle a été très agréable pendant la preview, permettant de nous détendre pendant l’aventure.

Yoshi and the Mysterious Book fut très sympathique, mais nous sommes aussi sortis de cette preview avec des interrogations. Nous avons connu, au bout d’un certain temps, une monotonie dans les tâches et un sentiment de répétitivité. Est-ce que le jeu varie, avec plus de passages à la « Pepper Grinder » ? Est-ce que le jeu est destiné à de courtes sessions ?

Une autre de nos interrogations est autour du doublage : le livre parle avec une langue imaginaire, ce qui, nous adultes, ne nous dérange pas, mais quid des enfants ? Cette inquiétude reste malgré tout assez « légère » car nous savons que les enfants ont plein de ressources et le jeu a l’air assez accessible pour jouer sans comprendre le texte (ou avec un parent qui surveille l’enfant dans sa progression).

Premières impressions

Yoshi and the Mysterious Book a réussi à nous surprendre. Même si le jeu est ciblé pour les enfants, les grands enfants pourront aussi s’amuser sur ce titre où le but n’est pas vraiment d’aller au bout du niveau, mais de l’explorer de fond en comble pour y découvrir tous ses secrets. À ce jeu-là, Yoshi and the Mysterious Book semble avoir de la ressource avec énormément de choses cachées çà et là et un très bon level design. Est-ce que le jeu tiendra dans la durée ? Est-ce que les premiers sentiments de monotonie ne sont que passagers ? La réponse viendra le 21 mai 2026 !