Alors que des promotions Square Enix se sont glissées en catimini en fin de semaine, nous revoici avec une semaine calme, marquée par des promotions de l’éditeur Team17. Pour notre sélection, nous avons à la fois des titres très récents, mais aussi quelques belles offres à prix très bas.

South of Midnight Weaver’s Edition

(Nintendo Switch 2)

29,99€ au lieu de 39,99€

Le jeu est sorti à la toute fin mars 2026 et il est déjà en promotion ! South of Midnights Wear’s Edition est disponible sur l’eShop au prix de 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%) jusqu’au 18 mai !

South of Midnights Wear’s Edition signe l’étonnante incursion de Microsoft… sur Nintendo. C’est un jeu à la fois atypique et « classique », qui nous emmène dans un action-platformer à l’univers Alice au Pays des Merveilles. Si vous cherchez une belle aventure, certes linéaire à la durée de vie intéressante (une dizaine d’heures), il ne faut pas hésiter. Notre testeur lui a mis la note de 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

12,49€ au lieu de 24,99€

Sorti en janvier 2025, Citizen Sleeper 2: Starward Vector affiche une baisse intéressante. Le jeu est sur l’eShop à 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) jusqu’au 24 mai.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector propose un RPG atypique à base de dés. Avec son gameplay singulier, son excellente rejouabilité (une dizaine d’heures pour une partie), son écriture profonde, et sa traduction en français depuis fin 2025, nous avons peut-être la meilleure promotion de la semaine. Notre testeur avait mis la note 7,7 sur 10… tout en sachant que l’absence de traduction aujourd’hui résolue avait impacté la notation.

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3000th Duel

3,74€ au lieu de 12,49€

Cette promotion est fréquente mais toujours intéressante : 3000th Duel est sur l’eShop à 3,74€ au lieu de 12,49€ (-70%). La promotion se termine le 19 mai.

Vous cherchez un nouveau metroidvania à ajouter à votre catalogue ? N’hésitez pas, avec 3000th Duel, vous aurez un jeu à la difficulté certes relevée… Mais qui apporte un énorme sentiment de satisfaction dès qu’on passe un obstacle ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,6 sur 10.

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ITTA

2,21€ au lieu de 14,79€

Nous continuons avec un autre petit prix. ITTA est sur l’eShop à 2,21€ au lieu de 14,79€ (-85%) jusqu’au 15 mai !

En plus d’avoir une magnifique direction artistique, ITTA se démarque par son gameplay exigeant et réussi. Dans ce shooter boss rush assez court (5 à 7 heures en durée de vie), vous allez enchaîner les ennemis aux patterns variés qui mettront vos talents à l’épreuve ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,2 sur 10.

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4PGP

(Nintendo Switch 1 et 2)

18,74€ au lieu de 24,99€

Nous terminons cet article avec un jeu de course arcade sorti en février 2026 ! 4PGP est sur l’eShop pour la version Nintendo Switch 2 à 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%) jusqu’au 17 mai.

4PGP propose une expérience rétro réussie qui respire la nostalgie. Avec une patte graphique réussie, une fluidité à toute épreuve, des circuits certes peu originaux mais efficaces, ce jeu réussit à proposer une expérience indépendante intéressante au milieu des mastodontes jeux à licence. Notre testeur lui avait mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.