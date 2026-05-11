Alors que son action chute de près de 10 % après l’annonce d’une hausse des prix de la Nintendo Switch 2, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a réaffirmé la stratégie de l’entreprise pour soutenir la nouvelle console : un catalogue logiciel ambitieux, capable de justifier le surcoût matériel et de maintenir l’élan commercial de la plateforme. Lors d’une séance de questions-réponses avec les investisseurs, Furukawa a confirmé que Nintendo prépare un « lineup solide » de titres pour la Switch 2, incluant des franchises majeures comme Yoshi, Splatoon Raiders, Star Fox, etc. Ces annonces interviennent dans un contexte où l’entreprise doit concilier hausse des coûts de production, pression sur les marges et exigences des joueurs, tout en maintenant la dynamique de vente de sa console.

Une hausse des prix inévitable, mais un pari risqué sur la demande

Nintendo a officialisé une augmentation des prix de la Switch 2 dans plusieurs régions, une décision motivée par la flambée des coûts des composants électroniques (notamment les puces mémoire) et la persistance de tensions sur les chaînes d’approvisionnement. Au Japon, le prix passera de 49 980 yens à 59 980 yens dès le 25 mai 2026, tandis qu’aux États-Unis, il augmentera de 50 dollars (de 449,99 $ à 499,99 $) à partir du 1er septembre. En Europe, les ajustements seront variables selon les marchés, reflétant des conditions locales distinctes.

Furukawa a reconnu que cette hausse ne couvrirait pas l’intégralité des coûts supplémentaires, estimant que l’impact global des hausses de prix des composants, des droits de douane et de l’inflation s’élèverait à environ 1 000 milliards de yens (soit près de 6,4 milliards de dollars) pour l’exercice 2027. « Si ces hausses de coûts étaient temporaires, nous aurions pu maintenir les prix en optimisant notre production. Mais dans le contexte actuel, où les prix des mémoires et des matières premières restent élevés à moyen terme, nous n’avions pas d’autre choix que de répercuter une partie de ces coûts », a-t-il expliqué. Une décision qui, bien que nécessaire pour préserver la rentabilité à long terme, expose Nintendo à un risque de ralentissement des ventes, notamment auprès des joueurs occasionnels, traditionnellement sensibles aux variations de prix.

Un catalogue logiciel « robuste » pour justifier le surcoût

Pour atténuer l’impact de la hausse des prix, Nintendo compte sur l’attractivité de son offre logicielle, un pilier historique de sa stratégie. Furukawa a insisté sur l’importance des titres phares pour stimuler les ventes de la console, rappelant que « dans l’histoire de nos consoles dédiées, les ventes de matériel ont toujours explosé lors de la sortie de jeux majeurs ». Parmi les annonces récentes :

Pokémon Pokopia (sorti en mars 2026) : un titre qui a directement contribué à la vente de 19,86 millions d’unités de la Switch 2 en première année, dépassant les prévisions initiales de 15 millions.

(sorti en mars 2026) : un titre qui a de la Switch 2 en première année, dépassant les prévisions initiales de 15 millions. Tomodachi Life: Living the Dream (Switch originale) : un jeu qui, selon Furukawa, est joué par 40 % de ses utilisateurs sur Switch 2 , prouvant que les joueurs migrent naturellement vers la nouvelle console lorsque des titres les motivent.

(Switch originale) : un jeu qui, selon Furukawa, est joué par , prouvant que les joueurs migrent naturellement vers la nouvelle console lorsque des titres les motivent. Mario Kart World : présenté comme un « titre intemporel » que Nintendo souhaite maintenir tout au long du cycle de vie de la Switch 2.

: présenté comme un que Nintendo souhaite maintenir tout au long du cycle de vie de la Switch 2. Splatoon Raiders, Star Fox : des franchises attendues pour relancer l’intérêt autour de la console, notamment en 2026-2027.

« Nous préparons une variété de nouveaux titres pour la Switch 2, qu’ils soient majeurs ou non », a déclaré Furukawa, soulignant que l’entreprise travaille à optimiser ses processus de développement, dont les délais se sont allongés ces dernières années. « Idéalement, nous aimerions sortir des jeux plus fréquemment, mais le développement prend plus de temps qu’avant. Nous investissons dans nos outils et notre organisation pour accélérer la cadence ».

Des ventes records en première année, mais des défis pour la seconde

La Switch 2 a connu un départ fulgurant, avec 19,86 millions d’unités vendues d’ici mars 2026, un chiffre 32 % supérieur aux prévisions initiales (15 millions) et 5 % au-delà des estimations révisées (19 millions). Cette performance s’explique par :

Une production massifiée en amont du lancement (juin 2025). Un engouement précoce généré par des événements de démonstration mondiaux. La rétrocompatibilité avec les jeux de la Switch originale, facilitant la transition des joueurs. Des titres comme Pokémon Pokopia qui ont servi de catalyseurs pour l’adoption de la nouvelle console.

Pour l’exercice 2027 (fiscal year ending March 2028), Nintendo table sur 16,5 millions de Switch 2 vendues, un chiffre inférieur à la première année mais toujours supérieur aux standards historiques pour une console en deuxième année. « Le rythme d’adoption de la Switch 2 est plus rapide que celui de la Switch originale, et nous n’identifions pas de signe de ralentissement pour l’instant », a rassuré Furukawa.

Stratégie à long terme : diversifier l’offre et maîtriser les coûts

Face à ces défis, Nintendo mise sur plusieurs leviers pour sécuriser son avenir :