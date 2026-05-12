Nintendo frappe fort avec un nouveau bundle spécial pour sa Nintendo Switch 2, baptisé « Switch 2 : Choose Your Game Bundle ». Disponible dès les premiers jours de juin dans les enseignes partenaires américaines, ce pack comprend une console Switch 2 accompagnée d’un code de téléchargement pour l’un des trois jeux suivants : Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou Pokémon Pokopia. Prisé à 499,99 €, ce bundle permet d’économiser 29,99 € par rapport à l’achat séparé de la console et du jeu, une offre qui ne manquera pas de séduire les joueurs en quête de flexibilité, surtout avant la hausse de prix qui arrivera au 1 er septembre.

Nintendo mise sur la diversité avec ce pack, proposant trois titres aux styles bien distincts, chacun mettant en valeur les capacités de la nouvelle console.

Mario Kart World : La course à l’échelle supérieure Le dernier opus de la série Mario Kart repousse les limites avec un monde interconnecté où les joueurs peuvent naviguer librement entre les circuits. Entre courses endiablées et exploration à leur rythme, ce jeu promet une expérience aussi bien pour les fans de longue date que pour les nouveaux venus. Avec des graphismes améliorés et des mécaniques de jeu optimisées pour la Switch 2, Mario Kart World s’annonce comme une référence du genre. Donkey Kong Bananza : L’aventure souterraine explosive Dans ce titre, Donkey Kong et Pauline explorent des couches de terrain en les détruisant littéralement, révélant un monde souterrain riche en mystères. Grâce aux chants de Pauline, le joueur peut activer des transformations uniques (Bananza Transformations), offrant de nouvelles capacités pour progresser. Une mécanique de destruction créative et une exploration en profondeur font de Donkey Kong Bananza une pépite pour les amateurs de jeux d’action et d’aventure. Pokémon Pokopia : Un life sim attachant et relaxant Ce jeu propose une expérience plus calme où le joueur incarne un Métamorphe transformé en humain, chargé de restaurer un monde appauvri. Avec des mécaniques de craft et de construction, Pokémon Pokopia mise sur la personnalisation et les interactions avec les Pokémon. Une ambiance cosy et une narration douce en font un titre idéal pour les joueurs recherchant une expérience plus contemplative.

Le Switch 2 : Choose Your Game Bundle sera disponible pour une durée limitée dans les enseignes partenaires, sans que Nintendo ne précise exactement combien de temps cette promotion restera active.