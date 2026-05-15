La météo est peut-être capricieuse, les temps sont moroses avec une nouvelle crainte d’épidémie, mais les promotions gardent le cap pour nous aider à garder le sourire. Au programme, des jeux qui connaissent leur première baisse, mais aussi des classiques à tout petit prix !

Trails in the Sky 1st Chapter (Nintendo Switch et Nintendo Switch 2)

39,64€ au lieu de 60,99€

Sorti fin 2025, déjà soldé ! Cette promotion s’applique sur les deux versions : Trails in the Sky 1st Chapter s’affiche sur l’eShop au prix de 39,64€ au lieu de 60,99€ (-35%) jusqu’au 27 mai !

Trails in the Sky 1st Chapter est un ambitieux remake de ce classique du JRPG. Avec (enfin !) une traduction française, le titre offre un gameplay actualisé, des graphismes réussis, le tout avec l’écriture subtile de cette licence culte ! Notre testeur avait mis la note exceptionnelle de 9,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tinykin

6,24€ au lieu de 24,99€

Cinquième fois que nous mettons ce titre dans nos articles depuis près de trois ans, et pour cause. Tinykin est un très bon jeu disponible sur l’eShop à seulement 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%) jusqu’au 27 mai.

Tinkykin est une des seules alternatives crédibles à Pikmin sur le marché actuellement. C’est un jeu drôle, accessible, qui brille par sa direction artistique et son histoire. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10 à sa sortie.

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Party Hard 2

4,99€ au lieu de 19,99€

Si vous cherchez un titre défouloir, Party Hard 2 est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%). La promotion est disponible jusqu’au 27 mai aussi.

Party Hard 2 vous met dans la peau d’un serial killer. Votre objectif est de tuer tout le monde… sans se faire remarquer ! C’est un jeu sympathique, un très très bon défouloir parfois frustrant mais qui est très réussi. Nous vous le conseillons vivement si vous cherchez à vous amuser sans trop vous prendre la tête. Nous lui avions mis la note de 7,5 sur 10.

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Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly

8,99€ au lieu de 14,99€

Après le défouloir, voilà le visual novel. Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly est disponible sur l’eShop à 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) jusqu’au 27 mai (encore, encore…)

Alors qu’un nouvel épisode vient de sortir, cette promotion vous permet de découvrir ce visual novel cosy qui a un peu « lancé » la mode de ce genre de récit. Si vous aimez lire, que vous aimez les ambiances calmes, n’hésitez pas à vous lancer sur ce titre dans lequel vous incarnez un barista qui écoute les problèmes de ses clients. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.

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UnMetal

4,24€ au lieu de 16,99€

Nous terminons avec unn classique très souvent en promotion mais qui est toujours une valeur sûre. UnMetal est actuellement disponible sur l’eShop à 4,24€ au lieu de 16,99€ (-75%) jusqu’au 27 mai.

UnMetal est une parodie de la licence Metal Gear vraiment réussie. Le jeu possède un humour absurde très réussi qui réussit à amuser les joueurs pendant toute la durée du jeu ! Nous avions adoré ce jeu et notre testeur aussi : il lui avait mis la très belle note de 8,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.