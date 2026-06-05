Après les soldes Square Enix qui ont garni notre ludothèque, nous enchaînons avec une semaine faste, avec des promotions de toute part. Notre sélection hebdomadaire tente de saisir au mieux l’essence de ses promotions, avec une liste éclectique pour tous les goûts !

Citadelum (Nintendo Switch 2)

18,84€ au lieu de 28,99€

Vous cherchez un bon city-builder qui exploite les capacités de la Nintendo Switch 2 ? Citadelum est disponible sur l’eShop au prix de 18,84€ au lieu de 28,99€ (-35%) jusqu’au 21 juin.

Citadelum est certes un enième jeu autour de l’Empire Romain, mais le titre parvient à se démarquer en adaptant sa jouabilité à la Nintendo Switch 2. Avec son contenu colossal, sa rejouabilité énorme et toutes les options de confort pour notre console, il devient un titre intéressant pour tous les fans de construction qui cherche un bon jeu sur la console japonaise. Nous lui avions mis la note de 7,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Is This Seat Taken?

6,99€ au lieu de 9,99€

Changement de style avec Is This Seat Taken?, disponible sur l’eShop à 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%) jusqu’au 11 juin.

Is This Seat Taken? est un puzzle game au concept intéressant et bien exécuté. Dans ce jeu, nous devons placer les personnes dans de nombreux décors en fonction de leurs préférences. C’est agréable, plaisant à jouer, et même si la durée de vie est un peu courte (6 heures max.), ça reste pour sept euros une belle expérience. Notre testeur lui avait mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Jack Move

1,99€ au lieu de 19,99€

Le jeu est certes sorti en 2022, mais il propose sa plus basse promotion jamais réalisée : Jack Move est disponible sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) jusqu’au 30 juin.

Jack Move est un JRPG qui tire sa force de son récit cyberpunk, proposant à la fois un gameplay classique mais complet et un sublime pixel art. Notre testeur a mis à l’époque une petite note de 7 sur 10., notamment à cause de sa faible durée de vie (6 à 8 heures de jeu), mais à ce prix-là, il ne faut pas hésiter.

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Tetris Forever

19,24€ au lieu de 34,99€

Vous cherchez la compilation ultime ? Tetris Forever est en promotion sur l’eShop à 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%) jusqu’au 22 juin.

Tetris Forever est peut-être la grande compilation de 2024 (toute proportion gardée, il y en a eu de très belles). Atari propose une sélection de qualité (quinze jeux rétros + un original !) qui permet à la fois aux fans, mais aussi aux néophytes de (re)découvrir cette licence d’exception qui a marqué son époque. Notre testeuse lui a mis la note de 8 sur 10.

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Crash Bandicoot 4: It’s About Time

16,49€ au lieu de 49,99€

Nous concluons la sélection avec Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Le titre est achetable sur l’eShop à 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%) jusqu’au 15 juin.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time est un quatrième opus réussi, un platformer de qualité avec un contenu à la hauteur des attentes. Même si certains défauts peuvent gêner l’expérience du joueur, nous avons tout de même un titre très réussi, qui, même cinq ans après sa sortie, est intéressant. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.