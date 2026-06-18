Aujourd’hui, la tournoyante Yasmine dévoile son arsenal de coups hérités de l’art martial Philippin Eskrima dans un trailer de gameplay qui précède son arrivée le 3 août 2026 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC (Steam) !

Originaire des Philippines, Yasmine a appris à se battre aux côtés de son frère aîné, sous la houlette de son grand-père. Après la disparition soudaine de son frère, Yasmine a rangé son karambit, jusqu’à ce que des vidéos mettant en scène un célèbre mannequin français l’inspirent à se frayer un chemin pour retrouver son frère disparu. Au cours de son périple, Yasmine utilisera diverses techniques d’Eskrima ultra-rapides, telles que :

Daloy ng Tubig : une attaque rapide au couteau vers l’avant qui permet d’enchaîner ou de prolonger des combos.

: une attaque rapide au couteau vers l’avant qui permet d’enchaîner ou de prolonger des combos. Alon : une attaque qui fait suite à Daloy ng Tubig, dans laquelle Yasmine lance une série de coups qui se termine différemment selon la puissance utilisée ; les coups réussis placent Yasmine dans un état de puissance accrue (mode Bayani).

: une attaque qui fait suite à Daloy ng Tubig, dans laquelle Yasmine lance une série de coups qui se termine différemment selon la puissance utilisée ; les coups réussis placent Yasmine dans un état de puissance accrue (mode Bayani). Talim ng Hangin : Yasmine effectue une pirouette vers l’avant avec un balayage bas qui permet soit de réduire la distance avec ses adversaires, soit de les inciter à attaquer en fonction de la puissance utilisée ; les coups réussis la font passer en mode Bayani.

: Yasmine effectue une pirouette vers l’avant avec un balayage bas qui permet soit de réduire la distance avec ses adversaires, soit de les inciter à attaquer en fonction de la puissance utilisée ; les coups réussis la font passer en mode Bayani. Mukha ng Langit : Yasmine effectue un saut périlleux avant qui peut déstabiliser ses adversaires avec soit un coup vers l’avant, soit un coup arrière tournoyant la tête en bas.

: Yasmine effectue un saut périlleux avant qui peut déstabiliser ses adversaires avec soit un coup vers l’avant, soit un coup arrière tournoyant la tête en bas. Lipad ng Agila : une attaque à coups multiples où Yasmine s’élance dans les airs dans une rafale de coups de pied.

: une attaque à coups multiples où Yasmine s’élance dans les airs dans une rafale de coups de pied. Pangil sa Likuran : un projectile tourbillonnant qui fend l’air à des vitesses variables, permettant à Yasmine de poursuivre et de mettre son adversaire à découvert.

: un projectile tourbillonnant qui fend l’air à des vitesses variables, permettant à Yasmine de poursuivre et de mettre son adversaire à découvert. Hiwa ng Kalangitan : le Super Art de niveau 1 de Yasmine consiste à projeter son adversaire en l’air d’un coup de pied, puis à le projeter violemment au sol avant de passer en mode Bayani.

: le Super Art de niveau 1 de Yasmine consiste à projeter son adversaire en l’air d’un coup de pied, puis à le projeter violemment au sol avant de passer en mode Bayani. Nakatagong Lakas : pendant le Super Art de niveau 2 de Yasmine, elle concentre son énergie pour obtenir un boost temporaire qui lui permet d’utiliser des coups spéciaux tout en restant en mode Bayani. Elle peut également utiliser Linya ng Liwanag pendant ce Super Art, ce qui lui permet de se faufiler derrière un adversaire et de l’attaquer dans le dos.

: pendant le Super Art de niveau 2 de Yasmine, elle concentre son énergie pour obtenir un boost temporaire qui lui permet d’utiliser des coups spéciaux tout en restant en mode Bayani. Elle peut également utiliser Linya ng Liwanag pendant ce Super Art, ce qui lui permet de se faufiler derrière un adversaire et de l’attaquer dans le dos. Pamumukadkad ng Sampaguita : le Super Art de niveau 3 de Yasmine, au cours duquel elle fait tournoyer un adversaire et accumule de l’énergie avant de le pulvériser dans une attaque sans merci.

Yasmine sera débloquée le 3 août 2026 pour les joueurs qui possèdent ou achètent le Year 4 Ultimate Pass et le Year 4 Character Pass. Le Costume 1 de Yasmine représente son habit de combat d’Eskrima, tandis que son Costume 2 reprend son uniforme scolaire. Le Costume 2 pourra être débloqué en remplissant entièrement sa jauge d’acquisition dans le mode Arcade d’Avatar ou à l’aide de Fighter Coins.

Yasmine est le premier personnage à être dévoilé parmi la nouvelle sélection de l’Année 4, qui comprend également Arjun, Tifa de la série FINAL FANTASY VII Remake et Bosch. La sortie de Yasmine coïncidera également avec des ajustements d’équilibrage pour l’ensemble des personnages de Street Fighter 6.