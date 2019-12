Nouveau trailer pour Warriors Orochi 4 Ultimate sur Nintendo Switch

Le prochain jeu de la série d’aventure-action à 1 contre 1000 sera disponible le 14 février 2020 sur Nintendo Switch et sortira au Japon ce jeudi 19 décembre.

WARRIORS OROCHI 4 Ultimate ajoute de nouveaux éléments narratifs, avec notamment des scénarios secondaires, à la trépidante franchise qui permet de voir les héros de DYNASTY WARRIORS et de SAMURAI WARRIORS rejoindre les dieux de l’Antiquité pour combattre le puissant Odin et son armée, avant que ces derniers ne détruisent le monde. Qui a poussé Odin à lancer l’offensive et comment les scénarios secondaires s’intègrent-ils à l’histoire ? La vérité sera enfin dévoilée dans WARRIORS OROCHI 4 Ultimate.

Le mystérieux nouveau personnage, Yang Jian, est précisément là pour aider à lever le voile sur ce mystère. Surnommé le « génie taoïste qui apporte la victoire », Jian est descendu de son pays mystique pour aider à contrôler le chaos dans le nouveau monde. Toujours calme et réservé, il possède une intuition phénoménale. Il part au combat armé d’un trident à double tranchant, toujours accompagné par son compagnon canin divin, Xiaotian. Comme Jian est un mystique taoïste, on pourrait penser que c’est un génie obsédé par la perfection, mais il doit surtout ce qu’il est à son dur travail et c’est exactement le genre de guerrier qui pourra vaincre l’armée d’Odin.

Yang Jian rejoint les derniers personnages à avoir été annoncés, à savoir Ryu Hayabusa, Jeanne d’Arc, Achille, Gaïa et Hadès, et il ne reste désormais plus qu’un dernier nouveau héros à dévoiler. Qui se dressera encore pour sauver le monde ? Découvrez-le à la sortie du jeu en début d’année prochaine !