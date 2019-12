Belgian Game Awards: les nommés sont…

Qui succèdera à Divinity: Original Sin 2 en tant que meilleur jeu belge de l’année ? La réponse pendant la cérémonie des Belgian Game Awards le 21 février 2020 à Courtrai !

1UP, en association avec VAF/GAME, FLEGA, WALGA, Flanders DC et screen.brussels, annonce aujourd’hui la liste des nommés pour les Belgian Game Awards 2020. La cérémonie, mettant à l’honneur les meilleures productions et meilleurs studios du pays, est l’un des événements les plus attendus de l’industrie belge vidéoludique. Le public est également invité à prendre part à ce rendez-vous annuel en compagnie de la communauté du jeu vidéo. Les billets pour assister aux Belgian Game Awards sont disponibles à la vente ici.

Qui seront les prochains vainqueurs des Belgian Game Awards ?

Dans la foulée des lauréats de l’année dernière (Divinity: Original Sin 2, Flotsam, Space Pirate Trainer…), les meilleurs jeux et studios “made in Belgium” de 2019 seront récompensés dans 10 différentes catégories. Par ailleurs, le comité en charge de l’organisation des trophées est honoré d’avoir atteint un nombre inédit de candidatures pour la compétition 2020, avec près de 50 projets en lice.

Les Belgian Game Awards auront lieu le 21 février 2020 à 20h30 au Kortrijk Xpo (Courtrai), pendant le salon 1UP Conference & Expo. La convention de jeux vidéo accueille amateurs et professionnels du jeu vidéo de Belgique et d’au-delà pour trois jours de pure folie vidéoludique. Sa première édition, tenue au début de cette année, a rassemblé près de 3 000 visiteurs. Après un tel succès, l’événement reviendra encore plus grand du 21 au 23 février 2020.

Les tickets pour participer à la cérémonie des Belgian Game Awards 2020 et au salon 1UP 2020 sont disponibles sur le site de 1UP.

Découvrez la liste des catégories et des nommés pour les Belgian Game Awards 2020 :

Jeu PC ou Console de l’année :

– Journey For Elysium – Mantis Games

– No Players Online – Adam Pype & Viktor Kraus

– Panoptic – Team Panoptes

– Nanotale – The Typing Chronicles, Fishing Cactus

Jeu mobile de l’année :

– Child Focus: Missing – Bazookas

– Blue – Bart Bonte

– Rebound – Oribi Studio

– De Slimste Mens Ter Wereld – Triangle Factory

Serious game de l’année :

– Brukel – Bob Deschutter

– Cosmiclean – Lugus & Sam Agten

– Het Dorp van Mol en Beer – Die Keure

– Child Focus: Missing – Bazookas

Jeu le plus attendu de 2020 :

– Ary and The Secret of Seasons – Exiin

– Trifox – Glowfish Interactive

– 30 Birds – Ramram

– The Almost Gone – Happy Volcano

– Midnight Protocol – LuGus Studios

Jeu de l’année développé par des étudiants :

– Rewired – Digital Arts & Entertainment

– Robin’s Song – Jonathan Wolfs

– No Players Online – Adam Pype & Viktor Kraus

Premier jeu de l’année :

– Journey For Elysium – Mantis Games

– Panoptic – Team Panoptes

– Deisim – Myron Software

– Brukel – Bob Deschutter

Meilleure narration :

– Journey For Elysium – Mantis Games

– Brukel – Bob Deschutter

– Nanotale – The Typing Chronicles, Fishing Cactus

– Philgood – Bodgamestudio

Meilleur studio :

– Demute

– Cybernetic Walrus

– Rhinox

– Triangle Factory

Le Trophée du Public, en association avec Game Mania, sera décerné par les internautes.

Les votes seront ouverts en 2020 sur le site de Game Mania.

Le Trophée d’Honneur récompensera une personnalité belge pour sa remarquable contribution à l’industrie du jeu vidéo.

Le ou la lauréat.e du Trophée d’Honneur sera annoncé.e prochainement.

Retrouvez la liste complète des nommés aux Belgian Game Awards 2020 ici.

Un jury d’élite pour sélectionner les meilleures productions de 2019 :

Les projets en compétition pour les Belgian Game Awards 2020 ont été sélectionnés par un jury d’expert.e.s issu.e.s de l’industrie francophone et néerlandophone du jeu vidéo. Les membres du jury sont :

– Ronald Meeus, journaliste

– Christophe De Bont, journaliste

– Jedidjah Julia Noomen, écrivaine

– Jehanne Rousseau, game developer/CEO

– Heiny Reimes, influenceur

– Lisa Pardoen, animatrice

– Tom Hendrickx, marketing manager

– Philip Cremers, trade marketeer

Détails du jury des Belgian Game Awards 2020 disponibles ici.

A propos de 1UP :

1UP Game Conference & Expo est un événement annuel à Courtrai (Belgique). Le salon se divise en trois parties :

– 1UP Conference, rassemblant des conférenciers clés de l’industrie venus partager leurs savoirs avec les développeurs et étudiants belges. En 2019, la conférence accueillait 17 speakers internationaux pour parler de game design, d’audio, de moteurs graphiques, d’édition et de marketing…

– 1UP Expo, une convention de deux jours où les joueurs de tout âge peuvent tester les dernières nouveautés, découvrir des nouveaux titres, suivre des compétitions eSport et s’immerger dans des mondes virtuels.

– Les Belgian Game Awards, une cérémonie mettant en valeur les talents de l’industrie du jeu vidéo en Belgique.

https://www.1up-conference.com/

A propos de Cronos Interactive :

Cronos Interactive est la branche spécialisée dans la publication de jeux vidéo indépendant du groupe belge leader des nouvelles technologies, Cronos. Sa volonté est d’offrir aux développeurs locaux une plate-forme pour que leurs projets brillent à l’international. Depuis 2017, la société investit dans le paysage local des divertissements interactifs et a pris sous son aile des studios prometteurs tels que Mantis Games, Not A Company, Glowfish Interactive, et le salon de jeux vidéo 1UP. Journey for Elysium maintenant disponible, ainsi que Hoverloop et Trifox, encore en développement, sont les premiers titres sous la bannière Cronos Interactive.

https://cronos-interactive.be/

A propos de FLEGA :

FLEGA, the official Flemish Games Association, supports the Flemish games industry as a whole. FLEGA groups all Flemish individuals and companies active in or connected to the Flemish games industry (—eg. developers, service providers, educational institutions, researchers, local publishers…). FLEGA defends and proactively promotes the interests of its members, advises its members and encourages them to share info and knowledge, represents its members in communication with government, non-gaming businesses, international organizations…

http://www.flega.be/

A propos de WALGA :

WALGA stands for the official Wallonia Games Association. WALGA is born to foster game development industry in Wallonia. We promote, connect and represent the Wallonia gaming ecosystem on the local, regional and federal level.

https://www.walga.be/

A propos de Flanders DC :

Flanders District of Creativity supports, promotes and connects the Flemish creative industries.

https://www.flandersdc.be/

A propos de screen.brussels :

Since 2016 screen.brussels unites all regional services that supports the audio-visual industry within the Brussel-Capital Region.Consisting of 4 departments (screen.brussels fund, screen.brussels cluster, screen.brussels film commission, screen.brussels business) screen.brussels stimulates an eco-system that promotes the creation of employment opportunities and offers international presences for companies within the Brussels-Capital region.

https://screen.brussels/

A propos de VAF/GAME :

VAF/Gamefund has as mission to stimulate, through financial support, the games development in Flanders (pre-production, production and promotion).

All requests are being revised by specialized commissions and external experts. Not only entertainment games, but also artistic games and serious games (including games for education) are eligible for support. If required VAF/Gamefund can assist in coaching. Next to that VAF/Gamefund invest in talent development and publicity.

https://www.vaf.be/