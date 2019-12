USA: les meilleures ventes “indé” 2019 de l’eShop Nintendo Switch

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Nintendo of America propose cette année un classement des meilleurs ventes de l’eShop pour les jeux disponibles en 2019 sur l’eShop de la console hybride.

Le classement (par ordre apparition dans la vidéo, et pas par ordre de ventes):

CupHead

Blasphemous

Downwell

Katana Zero

My Friend Pedro

Slay the spire

WarGroove

Untitled Goose Game

Castle Crashers

Terraria

Baba is you

Unravel Two

SteamWorld Quest

Torchlight II

Ori and the blind forest

Note: Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda n’est pas considéré comme indé.