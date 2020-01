Retro Studio: Un ancien vétéran rentre au bercail et un staff expérimenté gonfle les rangs du studio

Souvenez-vous il y a presque 1 an, Nintendo nous adressait une vidéo d’excuse concernant Metroid Prime 4 en affirmant que le projet avait repris de zero avec cette fois-ci Retro Studio au commande du jeu. Depuis pas de grandes nouvelles sur le titre et ceci n’a rien de vraiment surprenant dirons-nous. On sait simplement que le studio texan s’est mit à recruter en masse sur sa page web sur des postes clés comme Lead Animator ou encore Senior Designer. On sait également qu’une certaine partie des anciens Designer de la série originale sont également de la partie. D’ailleurs aujourd’hui, une petite bonne nouvelle pour le studio texan que l’on partage avec vous ci-dessous en attendant d’avoir enfin du nouveau sur le projet, peut être cette année?

Aujourd’hui, nous apprenons qu’un vétéran de Retro Studio revient parmi l’équipe après avoir quitté le studio en 2017. Stephen Dupree était un Lead Designer derrière notamment Donkey Kong Country: Tropical Freeze ou encore Mario Kart 7 pour cité les jeux les plus récents créditant de son nom. Il a travaillé à Retro Studio une bonne décennie avant de partir en 2017 pour Playful Corp où il a participé à New Super Lucky Tale. Il a fait son retour chez Retro Studio en Septembre 2019 où il officie sur…. on ne sait pas vraiment quoi. Certainement Metroid Prime 4, non?

En addition à Dupree, VGC ajoute que Kyle Heffley, un ancien vétéran de la série Halo, a rejoint le studio en tant que Lead Character Artist. De quoi bien gonfler les rang de Retro Studio et potentiellement accélérer légèrement le développement de Metroid Prime 4 dont on a toujours uniquement qu’un logo en tête.