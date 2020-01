Microids éditera trois jeux Oddworld sur Nintendo Switch en 2020

Microids et Oddworld Inhabitants signent un accord de co-édition pour 3 titres !

Paris, le 7 Janvier 2020 – L’éditeur français Microids et le studio Oddworld Inhabitants sont heureux d’annoncer la signature d’un accord d’édition autour de 3 classiques de la licence Oddworld, tous disponibles sur Nintendo Switch courant 2020.

Oddworld Stranger’s Wrath HD sera le premier titre à sortir en version digitale le 23 janvier 2020. Il sera également disponible en éditions standard et limitée au 1er trimestre 2020. Cette dernière contiendra des bonus physiques qui raviront les fans de la première heure !

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec Oddworld Inhabitants, pour l’édition de ces 3 titres iconiques ! Nous mettrons à profit tout notre savoir-faire pour leur offrir la visibilité et le succès qu’ils méritent. Ces 3 jeux, en parfaite adéquation avec notre ligne éditoriale, viennent enrichir davantage notre catalogue où le retrogaming tient une place prépondérante. Ces jeux ont marqué toute une génération de joueurs et certains collaborateurs de Microids ont d’ailleurs eu la chance de travailler sur les lancements des premiers Oddworld, il y a plus de 20 ans chez GT Interactive, et en gardent de beaux souvenirs ! » Déclare Stéphane Longeard – CEO de Microids.

« Microids va désormais pouvoir porter la marque Oddworld et nous soutenir dans notre objectif principal : créer des propriétés dans le monde du divertissement, qui allieront beauté, créativité et savoir-faire. Ils comprennent le fonctionnement des produits à portée grand public et des jeux indés ; ce partenariat est donc une excellente nouvelle pour nous. Nos équipes sont ravies de les accueillir à bord, alors que vont être lancés cette année trois classiques des jeux Oddworld, sur Nintendo Switch ! », ajoute Sherry McKenna – Cofondatrice d’Oddworld Inhabitants.

Oddworld Inhabitants est un développeur et éditeur de jeux vidéo indépendant, co-fondé par des vétérans des effets spéciaux et de l’animation, Sherry McKenna et Lorne Lanning. L’équipe primée de storytellers et d’artistes d’Oddworld est connue pour ses univers marquants qui s’adressent à des millions de fans à travers le monde. L’équipe sortira 4 jeux cette année, incluant le très attendu Oddworld : Soulstorm sur l’Epic Game Store et sur consoles.