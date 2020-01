JCC Pokémon : Évolutions des Pokémon de départ, Pokémon-V, Pokémon-VMAX et autres nouveautés d’Épée et Bouclier

Les Pokémon de Galar se préparent pour une nouvelle vague de combats du JCC Pokémon.

Le JCC Pokémon se dirige vers la région de Galar dans la future extension Épée et Bouclier. Beaucoup de Pokémon nouvellement découverts et de tout nouveaux (et puissants) Pokémon-V et Pokémon-VMAX sont prêts à entrer sur le terrain. Pour les collectionneurs comme pour les Dresseurs, cette extension est capitale. Jetez un œil à quelques-unes des superbes cartes que vous proposera l’extension Épée et Bouclier lors de sa sortie, le 7 février.

Gorythmic

Grâce à Gorythmic, le Pokémon de type Plante, vous ne risquez pas de perdre le rythme dans vos combats. Représenté avec son inséparable tambour, Gorythmic va faire du bruit à chaque tour avec son talent Rythme Voltaïque qui vous permet de prendre 2 cartes Énergie Plante dans votre deck pour les attacher à l’un de vos Pokémon. Toute cette Énergie mènera au crescendo final avec l’attaque Enfoncement qui martèle 140 dégâts ! Gardez le tempo et mettez K.O. un puissant adversaire avec quelques coups directs de ce Pokémon frappeur.

Pyrobut

En sport, le libéro est un défenseur à part qui reste en général derrière sa ligne de défense. Pyrobut a une tactique de match un peu différente : son talent Libéro vous permet d’attacher de l’Énergie Feu depuis la pile de défausse quand il passe sur le Poste Actif, ce qui peut permettre à Pyrobut de marquer le but vainqueur. Et quelle puissance de frappe ! L’attaque But Enflammé frappe un coup-franc direct pour 190 dégâts et défausse 2 Énergies de Pyrobut dans le même mouvement. Si vous réussissez à remettre Pyrobut sur le Banc dans un tour ultérieur, il sera prêt à frapper de nouveau au but !

Lézargus

Si vous chassez la victoire, Lézargus est prêt à passer à l’action dès qu’il arrive sur le terrain. Quand vous le faites évoluer d’Arrozard, vous pouvez utiliser son talent Affaires Louches pour chercher 2 cartes Dresseur dans votre deck. Ce Pokémon que rien n’affole peut tranquillement préparer son attaque Aquaballe, qui non seulement inflige 120 dégâts au Pokémon Actif, mais atteint également un Pokémon de Banc et ajoute 20 dégâts. Pas besoin d’être un super-espion pour constater l’efficacité de Lézargus pour la « Mission Victoire » !

Dolman-V

Faites montre d’une force monumentale avec Dolman-V, ce Pokémon dur comme la roche capable de résister aux pires attaques. Ses 220 PV ne vous suffisent pas ? Aucun problème, l’attaque Pression de Garde de Dolman-V ajoute une petite couche de protection pour une seule Énergie Combat. Et quand vient l’heure d’attaquer, l’attaque Ultimawashi de Dolman-V peut écraser le Pokémon Actif de l’adversaire sous 150 dégâts ! Dolman-V peut résister à beaucoup d’attaques, mais attention à la règle concernant les Pokémon-V : s’ils sont mis K.O., votre adversaire récupère 2 cartes Récompense.

Dolman-VMAX

Si selon vous, Dolman-V n’a pas assez de puissance de contre, ajoutez une pierre à l’édifice en le faisant évoluer en Dolman-VMAX. Cet impressionnant Pokémon distribue l’Énergie tout en soignant ses partenaires avec son attaque Cadeau Roc. Et puis, au moment propice, il peut asséner une tonne de dégâts avec Lithomax. Vu que ce Pokémon massif affiche 330 PV sur la balance, votre adversaire aura beaucoup de mal à le mettre K.O., ce qui est une bonne chose, car dans ce cas il récupèrerait 3 cartes Récompense !

Préparez votre voyage dans la région de Galar dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon avec un Coffre de collection contenant plein de surprises que les fans vont adorer. Ce Coffre de collection du JCC Pokémon contient trois cartes promo brillantes décorées des Pokémon de départ de Galar : Ouistempo, Flambino et Larméléon. Vous y trouverez aussi cinq boosters du JCC Pokémon pour votre collection de cartes, et un mini-portfolio dans lequel vous protègerez vos cartes préférées. Sans oublier des pages d’autocollants, un bloc-notes Pokémon et une pièce décorée du trio de départ. Enfin, le tout est contenu dans une solide mallette métallique au motif des Pokémon légendaires Zacian et Zamazenta.

Le Coffre de collection du JCC Pokémon (Printemps 2020) contient :

5 boosters du JCC Pokémon

3 cartes promo brillantes de Ouistempo, Flambino et Larméléon

1 pièce Pokémon de Ouistempo, Flambino et Larméléon

4 pages d’autocollants hauts en couleurs

1 mini-portfolio pour ranger vos cartes préférées

1 bloc-notes Pokémon avec Zacian et Zamazenta

1 carte à code pour le JCC Pokémon Online

Le Coffre de collection (Printemps 2020) du JCC Pokémon sera disponible le 3 avril 2020 dans les points de vente des produits du JCC Pokémon.