Pokémon GO: Année du Rat : célébrez le Nouvel An lunaire avec des Pokémon rouges et des Études ciblées sur Chinchidou

Joyeux Nouvel An lunaire ! L’événement du Nouvel An lunaire Pokémon GO est de retour, mettant en lumière divers Pokémon rouges. De plus, pour célébrer l’Année du Rat, un événement d’Études ciblées mettra à l’honneur Chinchidou, le Pokémon Chinchilla. Jetez un œil aux détails ci-dessous.

Événement du Nouvel An lunaire Pokémon GO

Il est temps d’accueillir le nouveau cycle lunaire, avec des Pokémon rouges apparaissant plus fréquemment dans la nature, des bonus chanceux et l’apparition d’un Pokémon auparavant introuvable dans Pokémon GO : Darumarond !

Date et heure

Du vendredi 24 janvier 2020 à 22 h au lundi 3 février 2020 à 22 h CET (13 h PST)

Caractéristiques

Certains Pokémon rouges seront à l’honneur. Reptincel, Goupix, Parasect, Voltorbe, Lippoutou, Magmar, Magicarpe, Pyroli, Limagma, Chenipotte, Écrapince, Crikzik et Trompignon apparaîtront plus souvent dans la nature !

Léviaaaaa ! Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Léviator dans la nature. Mais aurez-vous assez de chance pour trouver le très convoité Léviator chromatique ?

Darumarond éclora dans les Œufs de 7 km. Certains Pokémon rouges écloront à dans les Œufs de 7 km, comme Caratroc et Trompignon. Darumarond, le Pokémon Daruma, fera également son arrivée dans Pokémon GO !

Bonus

Vous aurez également la possibilité de trouver des Super Bonbons dans les cadeaux, alors coopérez avec vos amis pour en envoyer et en ouvrir un maximum.

Assurez-vous d’échanger plus souvent avec vos amis : la probabilité de devenir des Amis Chanceux sera augmentée.

Les Pokémon échangés auront également plus de chances de devenir des Pokémon Chanceux.

Étude ciblée de Chinchidou

Pour fêter l’Année du Rat, Chinchidou, le Pokémon Chinchilla, apparaîtra dans Pokémon GO lors d’un événement spécial d’Étude ciblée. Le professeur Willow a également découvert que Chinchidou peut évoluer en Pashmilla grâce à l’utilisation d’une Pierre d’Unys !

Date et heure

Dimanche 2 février 2020 de 14 h à 17 h, heure locale

Caractéristiques

Étude de terrain : Des Études ciblées sur Chinchidou vous permettront de rencontrer ce Pokémon.

Des Pokémon sur le thème de l'Année du Rat apparaîtront plus souvent dans la nature : Retrouvez Rattata, Rattatac, Pikachu, Sabelette, Nidoran♀, Nidoran♂, Fouinette, Marill, Zigzaton, Posipi, Négapi, Keunotor et Ratentif.

Chinchidou dans les Œufs de 5 km : Chinchidou éclora plus souvent dans les Œufs de 5 km. Une fois l'événement terminé, Chinchidou restera disponible dans les Œufs de 5 km.

Chinchidou chromatique sera disponible ! Avec un peu de chance, vous pourriez en rencontrer un !

Nous vous souhaitons santé, richesse et chance pour ce Nouvel An lunaire ! Soyez prudents, et bonne exploration !

