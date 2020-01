Music Racer (Nintendo Switch) – Le test

Sorti sur Steam et mobiles, le jeu d’AbstractArt arrive sur Nintendo Switch. Édite par Sometimes You, Music Racer est un jeu de rythme musical dans un style futuriste. Il dispose d’un contenu correct vis à vis de son prix de vente (6,99€) mais il est dépourvu de sa fonctionnalité principale. Que vaut ce portage ?

Autant en parler tout de suite : Music Racer sur Steam et Mobile permet d’importer depuis YouTube ou un fichier média ses musiques afin que le circuit du jeu, le rythme et la vitesse soient générés en fonction. Malheureusement, cette option n’est pas présente sur Nintendo Switch et les développeurs imposent ainsi une bibliothèque musicale de 23 titres. On espère qu’une mise à jour arrivera pour à minima se connecter à l’application YouTube de la console ou importer ses fichiers. Si l’on met cela de côté, que propose ce titre concrètement ? Vous choisissez une musique, vous contrôlez un véhicule qui avance tout seul et vous avez simplement besoin de le faire changer de voie afin de collecter des bonus et éviter des obstacles. Le jeu adapte sa vitesse en fonction du rythme de la musique.

Cependant, le jeu ne fonctionne qu’à moitié car les bonus que l’on est censé récupérer doivent se synchroniser avec le rythme et la mélodie mais, trop souvent, on se retrouve avec des bonus à récolter qui ne correspondent pas à la mélodie. Par conséquent, cela crée un décalage dans l’esprit du joueur qui essaye de se caler avec le rythme mais le circuit ne suit pas. Selon les morceaux, il est vrai que même en mode normal, il est très difficile d’anticiper les bonus à récolter car, par moment, la piste a du relief et on ne voit pas ce qui arrive. Les piliers faisant office d’obstacle ralentissent la musique et font perdre quelques bonus. Le titre propose différents modes : standard pour jouer normalement, hard pour un défi plus corsé, zen pour un rythme plus lent et cinématique pour simplement regarder sa voiture rouler. Le jeu est parfaitement adapté à tout type de joueurs et il permet de jouer sur de courtes sessions.

Les bonus récoltés en jeu permettent d’acheter des niveaux en plus. Vous pourrez ainsi rouler avec un environnement rétro en mode synthwave, japonais dans un nouveau Tokyo, géométrique, coloré, céleste… Il y a 14 styles proposés agréables à découvrir car ils ont tous leur petite spécificité. Il est vraiment dommage de ne pas pouvoir importer un son de Mitch Murder dans un niveau rétro par exemple… Les 23 pistes choisies sont variées mais ne vont pas vous évoquer grand-chose malheureusement. Il y a tout de même 25 véhicules différents dont certains très originaux, d’autant qu’il sera possible de les customiser en choisissant une couleur de carrosserie ou de jante. Il est toujours plaisant d’avoir autant de choix dans les véhicules. Par contre, ce ne sera pas le cas dans les options en ligne : aucun classement en ligne, il faudra se contenter simplement des étoiles en fin de course attribuées selon le score établi. Visuellement, le titre est accrocheur et séduit par lea touche apportée sur ses différents niveaux. Ce style rétro futuriste avec des néons partout fait de lui un jeu très coloré et agréable à l’œil.