Super Kickers League aura sa version physique Ultimate sur Nintendo Switch

Saint-Ouen, France – 27 janvier 2020 – Just For Games et Xaloc Studios sont heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée de Super Kickers League Ultimate en version physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch au printemps 2020.

Super Kickers League est un jeu de football coopératif amusant. Jouez en équipe jusqu’à 6 joueurs sur Switch et 4 joueurs sur PC et PS4 pour remporter la victoire !

Il n’y a ni arbitres ni règles. Tout est permis ! Le seul objectif : marquer plus de buts que l’adversaire, peu importe les manières utilisées pour y arriver !

Joue seul ou avec tes amis, forme une équipe de capitaines et combine différentes compétences pour gagner des matchs, des compétitions et débloquer différents modes de jeu.

Fonce droit au but dans Super Kickers League !

La version Ultimate du jeu contiendra le jeu et 2 DLCs avec de nouveaux personnages, nouveaux terrains et plus encore !

Ces contenus additionnels seront également disponibles en version digitale sur Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Plus de détails et d’informations seront disponibles très prochainement.

Caractéristiques de Super Kickers League Ultimate :