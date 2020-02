Dying Is Dangerous (Wii U) – Le test

Dying Is Dangerous

Cocorico ! Carbon Fire, le studio indépendant de développement « bien d’chez nous » qui était derrière Frenchy Bird, nous sort enfin le promis et tant attendu (à l’époque) Dying is Dangerous. Pour ceux qui s’en souviennent, un trailer avait été montré à l’E3 2015 avec une promesse de sortie pour le début de l’année suivante. Depuis, le temps est passé, la Switch est sortie mais cela n’a pas empêché notre petit studio frenchy de tenir sa promesse. 4 ans plus tard, leur progéniture montre le bout de son nez, comme prévu, sur…WiiU ! Suivez-nous donc pour voir comment mourrir peut être dangereux !

Au lancement du titre, on comprend de suite ,en voyant la photo de ces bras sortant de terre qui attendent on ne sait quoi, que nous sommes dans une sorte de film gore ou une série Z. Si vous êtes amateur du genre, n’appuyez pas trop vite sur les boutons et attendez le petit court métrage faisant office de tuto, avec ses petits clins d’œil très sympa.

Ensuite, ce sera à vous de jouer. Pour résumer la situation, vous incarnez une protagoniste qui doit rejoindre son bien aimé en se défendant de divers pièges et ennemis se mettant en travers de notre chemin. Chaque tableau, généré aléatoirement, commence par un défilement de la caméra, partant de droite, là où se trouve celui que vous devez rejoindre, vers la gauche de l’écran, là où vous vous trouvez. Entre les deux se dressent donc les obstacles à surmonter, de manière bien déterminée, qu’il faudra mémoriser car, une fois le travelling caméra terminé, vous n’aurez que quelques secondes pour programmer la série d’actions qui devront être exécutées par la belle effarouchée qu’il faudra guider pour atteindre son objectif sans mourir.

Chaque embûche a donc sa solution : le bébé zombie s’élimine à coup de genoux, c’est à dire le bouton R, l’écran de télévision à tube cathodique, qu’on croirait tout droit sorti de The Ring, s’éclate avec un bon coup de boule du boutton L, la souche d’arbre mort démoniaque s’évite avec une glissade en appuyant vers le bas et pour le verre brisé traînant au sol, il suffit de sauter en utilisant le bouton A. Dans la première scène, vous devrez franchir deux obstacles, dans la deuxième, ce sera trois, et ainsi de suite. Chaque fois que vous finissez une scène, vous accumulez des points puis passez à la suivante jusqu’à passer au niveau suivant. Chaque fois que vous mourrez, vous recommencez de la première scène et ses deux obstacles. Le jeu est ainsi composé de 3 niveaux, eux-mêmes décomposés en trois sous levels dont le dernier contient un boss.

Graphiquement, le jeu est plutôt joli visuellement et entièrement dessiné à la main. Vous traverserez multiples décors tels qu’une maison hantée, un cirque, un cimetière, une mangrove… Bien entendu, chaque biome disposera de son lot de pièges et ennemis associés. La bande son est signée Steve Laurent qui a composé un thème par sous niveaux ainsi que pour les scènes coupées. Il est à noté que certains bruitages ont été réalisés avec la bouche ! Sans s’étendre sur la maniabilité puisque les actions se programment à l’avance, le jeu est très facile à prendre en main. En ce qui concerne la difficulté, cela dépendra de vous et de votre capacité de mémorisation, mais le jeu n’est pas très long.