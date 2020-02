18 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Encore plein de nouvelles annonces!

One Step From Eden est un jeu de combat en temps réel, basé sur une grille, qui a été annoncé sur Nintendo Switch l’année dernière. L’éditeur Humble Bundle a donné une date de sortie officielle au 26 mars 2020 pour la version Switch.

L’éditeur Another Indie et le développeur Hunter Studio ont annoncé Drill Man Rumble, un nouveau jeu d’action de mêlée. Il sera lancé en 2020.

CAT-astrophe Games annonce la sortie prochaine du titre The Unholy Society sur l’eShop de la Nintendo Switch: le 25 février et en précommande à un prix de 6.66€ au lieu de 9.99€.

Prévu à l’origine pour une sortie sur Wii U, le titre MouseCraft sortira avant la fin du mois sur la Nintendo Switch pour 9.99€.

L’éditeur Headup Games et le développeur Nicolas Meyssonnier ont annoncé aujourd’hui que leur plateformer 3D Pumpkin Jack sortira sur Nintendo Switch au quatrième trimestre 2020. Voici un aperçu du jeu :

Suite au succès de la campagne Kickstarter, Battle Axe a été annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch. Battle Axe est créé par Henk Nieborg. Nieborg travaille sur des jeux depuis 1990, notamment Lionheart, Flink, Adventures of Lomax (PS1), Harry Potter et la Chambre des Secrets, Contra 4, Shantae, Xeno Crisis, et bien d’autres. Ce sera l’un de ses premiers projets en solo.

Le jeu de cache-cache Hidden Through Time de Crazy Monkey Studios débarque sur Switch le mois prochain, a annoncé le développeur. Une sortie est prévue pour le 12 mars.

La suite du successeur spirituel de Burnout a été officiellement annoncée par le studio de développement Three Fields Entertainment, et arrivera sur Nintendo Switch. Bien que Dangerous Driving 2 n’ait pas encore de date de sortie définitive, il a été confirmé qu’il sortira à l’occasion de ces vacances d’été pour toutes les plateformes. Les images de gameplay n’ont pas été révélées, mais une démo du jeu sera jouable à PAX East 2020 plus tard ce mois-ci.

Stela annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie le 13 mars 2020 !

Précédemment exclusive à la PS4 et à la PS Vita, Eve : Rebirth Terror arrive sur Nintendo Switch au Japon. Suite du titre PC/Sega Saturn de 1995, ce roman visuel mature sera disponible dans la boutique en ligne le 27 février 2020. Les précharges sont actuellement disponibles pour 6 380¥, et un téléchargement de 4,2 Go est nécessaire. Seule la langue japonaise est prise en charge, et il est peu probable que le jeu soit bientôt disponible en Occident.

Le projet Bokuhime a une nouvelle bande annonce de Nippon Ichi Software. La bande-annonce présente le protagoniste et donne un bon aperçu des grahpismes et des systèmes du jeu. Bokuhime Project arrive le 23 avril au Japon sur Switch.

Le jeu de combat Fight of Animals de Digital Crafter sortira sur Switch, a confirmé le développeur. Une sortie est prévue pour fin mars.

QUByte Interactive, en partenariat avec Walter Machado, a annoncé aujourd’hui qu’Arcade Fuzz sortira sur Nintendo Switch la semaine prochaine. Une sortie est prévue pour le 25 février. Arcade Fuzz coûtera 1,99 $ sur l’eShop Switch. Si vous préchargez maintenant, vous pouvez l’obtenir pour la moitié de ce prix.

Le RPG issu de l’ère 16 bits de style japonais : Ara Fell Enhanced Edition est en préparation pour une sortie sur Nintendo Switch, a annoncé aujourd’hui l’éditeur Dangen Entertainment et le développeur Stegosoft Games. Une sortie mondiale est prévue pour le 26 mars.

Le roman visuel mystérieux SeaBed a maintenant une date de sortie sur Switch. Selon une liste de l’eShop, il sortira en version numérique le 19 mars.

Le plateformer indépendant de Spooky Squid Games, “They Bleed Pixels“, est prévu pour une sortie sur Nintendo Switch, a annoncé aujourd’hui le développeur. Le lancement est prévu pour la fin de l’année.

L’éditeur Sold Out et le développeur Pugstorm ont annoncé aujourd’hui que le jeu d’action-arcade Radical Rabbit Stew sortira sur Nintendo Switch le 16 juillet.

Be-A-Walker sort sur Switch la semaine prochaine, ont annoncé l’éditeur SONKA et le développeur Tequilabyte Studio. La sortie du jeu est prévue pour le 28 février pour 10$.