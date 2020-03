Top des ventes de la semaine au Japon: la Nintendo Switch résiste face à la pénurie du Conoravirus

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 24 février au 1er mars 2020).

Dans un contexte compliqué lié au problème de stocks engendrée par le Coronavirus en Chine, chaque nouvelle Nintendo Switch sur le marché est directement vendue. Ce qui permet à la console d’être quand même à plus de 53k cette semaine, mais on est loin de répondre correctement à la demande massive. A trois semaines de la sortie d’Animal Crossing… Seule grosse sortie de la semaine, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection n’arrive pas à rebooster le classement software qui souffre d’un coup de mou.

01./03. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 24.886 / 3.470.674 (+35%)

02./01. [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers # <RPG> (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 19.504 / 135.499 (-83%)

03./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.510 / 1.285.095 (+44%)

04./10. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.958 / 2.793.235 (+63%)

05./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 11.635 / 3.581.055 (+53%)

06./00. [NSW] Mega Man Zero/ZX Legacy Collection <Mega Man Zero \ Mega Man Zero 2 \ Mega Man Zero 3 \ Mega Man Zero 4 \ Mega Man ZX \ Mega Man ZX Advent> <ACT> (Capcom) {2020.02.27} (¥3.990) – 11.610 / NEW

07./05. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 8.958 / 704.963 (-9%)

08./02. [NSW] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers # <RPG> (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 8.889 / 55.304 (-81%)

09./13. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 7.650 / 1.354.554 (+70%)

10./12. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 7.644 / 165.331 (+25%)