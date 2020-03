Arc of Alchemist (Nintendo Switch) – Le test

« Entrez dans le désert à la recherche de la clé pour sauver l’humanité »

Il était une fois une guerre qui sema le chaos d’une région, désormais désertée par la sécheresse. “Ce monde est la preuve que nous avons besoin de nous questionner sur la manière dont nous voulons vivre, ou mieux que désormais… Comment nous souhaitons mourir”. Choisie par le roi pour le bien du royaume, fondé depuis près d’un siècle, Quinn Bravesford mène ses soldats au combat contre une bande de nations ennemies : la principauté de Neuhaven.

Quinn dispose d’un ancien appareil alchimique qu’elle tient à sa main : le « Lunagear ». D’après les légendes, il suffirait que le Lunagear soit équipé des quatre orbes élémentaires (feu, eau, terre et vent) pour débloquer la « Grande Puissance ». Avec la menace de créatures dangereuses et de machines de guerre errant dans le désert, Quinn ne peut s’empêcher de douter de l’existence de cet immense appareil antique capable à lui seul de sauver le monde.

Présentation générale du jeu

Arc of Alchemist est un RPG d’action fidèle au style d’animation japonaise. Le style artistique vient de nul autre que Yoshikata Amano qui a travaillé sur Final Fantasy. Développé par Compile Heart et Idea Factory, Arc of Alchemist est traduit uniquement en anglais.

Le jeu dispose de graphismes ambitieux, mais qui manquent cependant de détails dans les textures. Les images peuvent être floues et se montrer lorsque vous bougez trop rapidement l’angle de votre caméra, comme si le « focus » était impossible. Les paysages sont de plus peu variés. Il aurait été plus intéressant d’explorer autre chose que des déserts notamment. Néanmoins le style graphique est joli dans son ensemble.

Les attraits physiques des personnages sont détaillés et variés (coupes de cheveux, vêtements, accessoires). Au fur et à mesure de votre avancée, vous découvrirez que chacun d’entre eux joue un rôle particulier dans l’histoire. En dehors de l’histoire principale du jeu, vous assisterez à de nombreuses scènes d’interactions, parfois comiques, qui vous permettront de mieux cerner la personnalité des personnages. Les voix japonaises, s’accouplant dans les discussions, sont magnifiques et ne manqueront pas d’attirer votre attention. Les musiques se joignent parfaitement au contexte du jeu à la fois prenant, dépaysant et relativement nostalgique.

Comment jouer ?

Déplacez votre personnage avec le stick droit et changez la direction de l’angle de vue avec le stick gauche. Visionnez la carte en plein écran avec la touche + de votre manette afin de mieux vous repérer et éviter de vous perdre par rapport aux objectifs donnés. Sautez avec B et attaquez vos ennemis avec les touches A et Y. Il est également possible d’esquiver les attaques adverses en faisant des roulades avec la touche L. Les personnages disposent d’une barre de vie mais aussi d’une jauge dite spéciale. Lorsque cette dernière est remplie, vous pouvez lancer des attaques ultimes dévastatrices à l’aide de la croix directionnelle. Les touches ZL et ZR permettent d’utiliser les orbes répertoriés dans votre Lunagear. Cela vous est indispensable pour interagir avec certains éléments du décor et avancer dans votre exploration. L’orbe terre vous donne par exemple la possibilité d’empiler des cubes au sol sur lesquels vous pouvez monter afin d’accéder aux lieux les plus en hauteur. La touche X vous permet d’ouvrir votre menu de terrain pour accéder à votre appareil alchimique. Vous avez de la même manière accès à votre inventaire afin d’utiliser vos potions de soin, de téléportation ou encore de flairage d’objets notamment.

Adaptez votre style de jeu

Durant l’aventure, certains ennemis seront plus difficiles à vaincre que les autres. Vous en serez averti par le logo « event » sur votre carte. Soyez toujours attentif aux actions adverses ! Par exemple, certains ennemis concentreront leur attaque sur un seul personnage. Vous pouvez surmonter cette impasse en boostant votre défense, en vous soignant, ou en sollicitant toute autre tactique qui vous semble judicieuse dans ce cas précis.

Quinn peut choisir deux alliés pour l’exploration et il vous faudra donc varier les stratégies de combat selon les ennemis auxquels vous allez faire face. La configuration de vos personnages changera ainsi la manière dont vous approcherez les ennemis. Trouvez donc l’arme qui vous convient et adaptez votre propre style de jeu. À chaque combat remporté, vous gagnerez ainsi des points d’expérience qui permettront aux personnages de monter de niveau et donc devenir plus fort. Le choix des armes de Quinn et de ses alliés est conséquent durant un combat. En effet, Axel et Sharon sont d’excellents attaquants et efficaces lorsqu’il est question de mettre rapidement fin à une horde d’ennemis, tandis que Rune excelle contre les ennemis plus endurants. Chacun d’entre eux dispose de caractéristiques de combat (attaque, défense, vitesse et chance) et d’armes compatibles différentes (épée, bouclier, lance, hache, dague et plusieurs armes magiques !). Certaines armes sont plus efficaces sur certains ennemis ou selon les coéquipiers que vous choisissez.

Une mécanique de combos nous est donnée, mais elle est cependant loin d’être aboutie. En effet, puisque les personnages sont limités à deux attaques basiques, les combinaisons deviennent très vite répétitives. Il aurait pu être plus intéressant de pouvoir diriger à la fois les trois personnages choisis, à l’aide d’un système de combat semi-auto, et où il y aurait possibilité d’alterner les combos et les attaques. De plus, la maniabilité de ces dernières est moyenne. Il peut être donc incommode de toucher correctement vos ennemis.

La base : un élément important de votre expédition

Vous pouvez préparer vos personnages dans des bases situées un peu partout dans le désert. La base est un point de sauvegarde de votre expédition. À chaque fois que vous entrez dans une nouvelle base, celle-ci s’enregistre à votre carte et fait office de checkpoint afin que vous puissiez revenir rapidement en arrière en cas de nécessité. Vous pouvez non seulement y faire reposer vos personnages, mener vos préparatifs stratégiques (formation, tactiques et entraînements), mais aussi acheter et vendre une diversité d’équipements et de matériaux. Les matériaux obtenus sur le terrain peuvent être utilisés pour échanger des objets, alimenter la structure de votre campement ou pour être vendu contre de la monnaie du jeu. Afin de parfaire les outils de votre base il vous faudra chercher et récolter toutes sortes de matériaux, dont certains plus rares et donc plus difficiles à trouver. Il vous est également possible de développer votre base pour gagner en fonctionnalités qui vous aideront durant votre périple.