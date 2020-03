Under Night In-Birth Exe : Late [cl-r] (Nintendo Switch) – Le test

UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe: Late [cl-r] est la troisième mise à jour majeure d’UNDER NIGHT IN-BIRTH, avec diverses améliorations du gameplay. Elle est sortie au Japon et en Amérique le 20 février 2020 ainsi que le 21 février en France pour la Playstation 4 et la Nintendo Switch, ce sont d’ailleurs les débuts de la série sur cette dernière plate-forme.

Le titre a été éveloppé par French Bread en collaboration avec Arc System Works, le studio derrière la série guilty gear, blazBlue et plus dernièrement le beau et réussi Dragon ball fighterZ. Nous voilà dans ce nouveau monde au design japonais pour le plaisir de la bagarre sur la dernière console de Nintendo.

HOLLOW NIGHT

Durant le XXIème siècle, un phénomène appelé “Hollow Night” a été aperçu dans différentes zones du Japon. Ces zones sont alors assaillies par des Voids, des monstres qui s’alimentent grâce à une énergie appelée “EXS”. D’ordinaire, les humains ne peuvent pas apercevoir les Voids, mais une partie d’entre eux en est capable. Ceux-ci se font dévorer leur santé mentale par les Voids, mais s’ils arrivent à rester en vie après cette attaque, ils deviennent des êtres capables de maîtriser la mystérieuse énergie et sont renommés In-Birth. Le protagoniste, Hyde, est l’un d’entre eux.

DU COMBAT MAIS PAS QUE .

Under night est un jeu de combat mettant en avant 21 personnages ( 20+1 nouveau ajouté pour cette version) aux différents styles de combat. Nous aurons des combattants à l’épée, d’autres utilisant la magie avec des invocations de monstres ou encore d’autres se battant avec les poings et les pieds. Le large panel de combattants nous met dans l’embarras du choix tellement les protagonistes et antagoniste du jeu sont tous bien réalisés et donnent envie de les essayer un par un. Le menu est complet et nous propose plusieurs modes de jeu qui sont un plaisir pour les joueurs expérimentés du genre ou non.

Nous avons le classique mode arcade composé de 10 stages à accomplir afin de suivre l’histoire du personnage choisi, le mode versus qui est là pour les combats contre une IA ou tout simplement contre un autre joueur, le mode online pour se mesurer contre les gens du monde entier (Nintendo online requis), un story mode appelé “Chronicles” et plein d’autres choix tels que la customisation des personnages ou bien le mode tutoriel qui vous apprendra toutes les base du jeu (attaque, défense, mode combo). Vous pourrez également consulter les artworks gagnés dans les différents mode.

CHRONICLES VS ARCADE

Le mode histoire se présente sous la forme d’un visual novel découpé en plusieurs chapitres et ce pour chaque personnage. Au commencement, vous aurez la trame principale de Under Night qui vous expliquera le fond de l’histoire. Par la suite, un menu s’affiche avec des fenêtres laissant apparaître certains personnages. Une fois sélectionné, l’histoire commence et progressera au fur et à mesure de votre lecture, et non de combats. Selon le personnage, l’histoire sera composée de 3 ou 4 chapitres, un chapitre prenant une bonne quinzaine de minutes. Ce story mode vous en apprendra un peu plus sur chaque personnage du jeu ainsi que sur les liens qui les relient entre eux.

Quant à lui, le mode arcade est vraiment créé de sorte à ce que vous vous battiez, et rien d’autre ! Bien entendu, vous aurez des petites phases de discussion entre les différents combattants, mais ça reste très léger. Pendant les combats, vous retrouverez tout ce qu’on retrouve en terme de touche et de présentation dans un jeu 2D comme celui-ci : une barre de vie, du temps et une barre d’énergie (EXS) en bas de votre écran qui se remplit petit à petit pendant le combat et qui vous permettra de faire des attaques spéciales ; une barre entière peut déclencher une super attaque spéciale (après avoir effectué le combo adéquat), une moitié permet une petite spéciale (souvent déclenchée en fin d’enchaînement de coups). Les touches sont simples à comprendre : le joystick ou la croix directionnelle pour les déplacements,Y et X pour les attaques simples, A pour les coups un peu plus lourds et B pour le rechargement d’énergie. Il ne reste plus qu’à manier les différents combos pour vaincre l’adversaire !

GRAPHISME VS SONORE

Qu’y a-t-il à redire en terme de graphisme, de chara-design ou de fluidité de gameplay ?

Rien ! Tout est parfaitement bien réalisé pour la Switch ! Le graphisme est propre, le dessin est sans défaut, les décors des différents stages ont un peu de relief 3D et le jeu tourne à merveille ! Qu’il soit en portable ou sur TV, le jeu fonctionne parfaitement sans ralentissement ni longs chargements, les combat sont beaux et rapides. Le design des personnages est fantastique. Chaque combattant est différent et bien dessiné, le style graphique nous rappelant des jeux comme Guilty Gear ou DB fighterZ pour son côté animé.

On y retrouve de beaux artworks du jeu prenant nos yeux en otage afin de contempler le côté très japonais des personnages.

La bande son du jeu est très présente et chaque monde propose son thème principal

On a de belles musiques bien travaillées qui s’enchaîneront parfaitement entre vos combats.

Les développeurs nous on proposé une musique qui rappellera les jeux de combat 2D d’époque sur un système de combat du même style, pour le meilleur des deux.