Top des ventes eShop de la semaine (et du mois) au Japon (Nintendo Switch et 3DS): Animal Crossing reste premier, sans être sorti !

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 27 février au 4 mars 2019).

Disponible en précommande depuis une semaine, Animal Crossing: New Horizons reste premier pour sa quatrième semaine, à deux semaines de sa sortie ! Le succès va être monstrueux pour cet opus, qui risque de devenir très vite le jeu le plus vendu de la console.

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./01. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

02./06. – Dead Cells (Motion Twin) [07.8.2018] (actuellement en promotion à – 30% avec essai gratuit pour les abonnés du Nintendo Switch Online)

03./14. – Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (The Pokémon Company) [06.3.2020]

04./04. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

05./07. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

06./New. – Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (Capcom) [27.2.2020]

07./10. – Human Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

08./00. – Okuri-inu (mebius) [12.7.2018] (actuellement en promotion à – 89% )

09./09. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [20.12.2018]

10./13. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

11./12. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

12./20. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

13./00. – Forgotton Anne (Chorus Worldwide) [28.2.2019]

14./17. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

15./15. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

16./08. – Hatsune Miku Project Diva Mega 39’s (SEGA) [13.2.2020]

17./00. – Obakeidoro (Free Style) [01.8.2019]

18./New. – ABZÛ (505 Games) [27.2.2020]

19./00. – Escape Game: Aloha (Japan) [24.5.2018]

20./00. – Undertale (8-4) [15.9.2018]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./01. – A Ressha de Ikou 3D Neo (Studio Artdink) [01.12.2016]

02./02. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

03./03. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

04./04. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

05./05. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

06./09. – Pokémon Gold Version (Nintendo, Virtual Console) [22.9.2017]

07./00. – Minecraft: New Nintendo 3DS Edition (Microsoft Japan) [14.9.2017]

08./00. – Bike Rider DX (Spicysoft) [26.12.2012]

09./00. – EarthBound (Nintendo, Virtual Console – New Nintendo 3DS) [04.3.2016]

10./00. – Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line (Square-Enix) [10.8.2017]

Bonus, le classement du mois de février (du 1er au 29 février), Nintendo Switch Uniquement:

01./New. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

02./New. – Hatsune Miku: Project Diva Mega 39’s (SEGA) [13.2.2020]

03./12. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

04./07. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2019]

05./08. – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018]

06./05. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [20.12.2018]

07./00. – Darksiders Warmastered Edition (THQ Nordic Japan) [25.4.2019]

08./02. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

09./03. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

10./00. – Omori Bike Rider DX (Spicysoft) [08.2.2018]

11./01. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

12./04. – Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) [27.12.2019]

13./16. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

14./New. – Persona 5 Scramble: The Phantoml Strikers (SEGA) [20.2.2020]

15./09. – Pokémon Shield (The Pokémon Company) [15.11.2019]

16./17. – Fire Emblem: Three Houses (Nintendo) [26.7.2019]

17./15. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

18./New. – Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (The Pokémon Company) [06.3.2020]

19./14. – Cuphead (Studio MDHR) [18.4.2018] (était en promotion)

20./00. – Dead Cells (Motion Twin) [07.8.2018]