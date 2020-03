Les Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2020 sont annulés à cause du COVID-19

Veuillez prendre connaissance de ce communiqué important au sujet des Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2020.

La sécurité et le bien-être de notre communauté, des concurrents et des organisateurs, est notre priorité. Repousser ou annuler un évènement est une décision difficile. Cependant, par précaution et afin de suivre les recommandations des responsables de la santé publique, les Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2020 sont annulés. Nous tenons à remercier la communauté Play! Pokémon pour l’intérêt qu’elle porte aux évènements compétitifs et nous apprécions son soutien et sa compréhension dans cette situation sans précédents. Consultez https://www.pokemon.com/fr/play-pokemon/ ou suivez @PlayPokemon sur Twitter pour les dernières infos sur les évènements Play! Pokémon. Pour toute autre question, contactez le service client Pokémon.

Quels sont les évènements Play! Pokémon annulés en raison du COVID-19 ?

Les Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2020 ont été annulés par précaution et afin de suivre les recommandations des responsables de la santé publique.

Les joueurs doivent contacter leur organisateur local pour les dernières nouvelles sur les évènements de leur région. Ces organisateurs sont indépendants de Pokémon et agissent dans l’intérêt de leurs évènements, dans le respect de la sécurité des participants.

Quant aux évènements organisés par The Pokémon Company International, nous étudions chacun au cas par cas, en fonction des dernières nouvelles fournies par les gouvernements respectifs et des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pour le moment, rien n’indique que les Championnats Internationaux d’Amérique du Nord Pokémon 2020 ou les Championnats du Monde Pokémon 2020 pourraient être repoussés ou annulés. Nous surveillons la situation et partagerons toute mise à jour en temps réel avec la communauté sur notre site web et via @PlayPokemon. Pour toute autre question, contactez le service client Pokémon.

Nous conseillons aux participants, volontaires et organisateurs de suivre les directives et les protocoles partagés par l’OMS au sujet de la santé et du bien-être pour toute participation à un grand rassemblement.

Dois-je me soucier du COVID-19 lors d’évènements Play! Pokémon ?

Bien qu’aucun de nos évènements n’ait été lié au virus, la santé et le bien-être de notre communauté, des participants et des organisateurs, est notre priorité.

Nous conseillons aux participants, volontaires et organisateurs de tenir compte des directives partagées par l’OMS au sujet de la santé et du bien-être pour décider de participer ou non à un grand rassemblement. Lors de l’évènement, les participants doivent suivre les protocoles établis par les autorités sanitaires et l’OMS.

Les dernières nouvelles sur les évènements Play! Pokémon peuvent être consultées sur notre site web et via @PlayPokemon. Pour toute autre question, contactez le service client Pokémon.

Quelles sont les précautions en place pour éviter la propagation du COVID-19 lors de vos évènements ?

Par précaution, nous avons modifié certains modes d’interaction des joueurs lors d’évènements organisés par Pokémon ; par exemple, les joueurs n’ont pas à se serrer la main avant et après un match. Nous fournissons du désinfectant pour les mains à tous les participants et spectateurs, et insistons pour que les surfaces soient désinfectées le plus souvent possible. Nous conseillons à tous les participants, volontaires et organisateurs de suivre les protocoles partagés par l’OMS au sujet de la santé et du bien-être pour toute participation à un grand rassemblement.