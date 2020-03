Edgar – Bokbok in Boulzac (Nintendo Switch) – Le test

Ne nous le cachons pas,

Petits et grands nous n’y échappons pas,

Nous aimons écouter et découvrir de belles histoires,

À tout instant, matin midi et soir.

Voici donc celle d’un certain Edgar,

Qui n’est autre qu’un drôle de lascar !

Développé par et édité par la poule noire, Edgar Bokbok est un personnage attachant qui se balade constamment avec sa poule bien aimée (un véritable volatile, la confusion malheureuse a peut être effleuré certains esprits tordus). Sa vie tourne autour de l’agriculture, mais pas n’importe laquelle : il porte une affection toute particulière au développement de la courge, un met qu’il apprécie au plus au point. Ainsi, son jardin est aménagé pour permettre la culture de ces légumes, mais Edgar à plus d’un tour dans son sac. Sa méthode est ingénieuse : un lapin court désespérément dans une roue (il tente d’attraper une carotte, inaccessible) et alimente ainsi en énergie une machine incroyable portant en son cœur du razidium, matériau indispensable pour lutter contre les mouchilions (de petites mouches rebelles) qui envahissent son lopin de terre s’il n’y prend pas garde. Ô grand et profond malheur que voilà : sa précieuse machine tenant le razidium en son cœur, indispensable à la culture, est frappée par la foudre ! Edgar doit fissa retrouver ce qui lui sert à ce jour d’insecticide, mais qui pourrait bien s’avérer être bien plus puissant qu’il n’en a l’air…

Un univers soigné et gorgé d’humour

L’aventure débute dans cette atmosphère loufoque et pleine d’humour. À première vue, l’histoire pourrait bien être simplette mais au final, vous découvrirez tous les secrets historiques de la ville de Boulzac, l’immense complot qui s’assoit sur ce territoire, écrasant ses habitants tous plus touchants les uns que les autres. L’humour et les bonnes blagounettes seront au cœur de votre aventure et nul doute que vous esquisserez quelques sourires à la lecture de certaines répliques. Les dessins quant à eux s’avèrent être assez carrés, angulaires, avec une note artistique assumée et colorée. Les graphismes peuvent être définis comme simples, mais ils n’en demeurent pas moins agréables à traverser et suffisamment précis pour s’immerger dans l’univers de la ville, et cela au fil des moments de la journée.

Une aventure accessible

Edgar Bokbok est assurément une personne généreuse mais qui souhaite profiter de la vie. Pourquoi s’enquiquiner avec de tonnes et des tonnes d’objets insignifiants qui viendront s’entasser dans un inventaire beaucoup trop lourd ? Point d’accumulation de babioles ici : les objets que vous emporterez avec vous seront peu nombreux et vous seront rapidement utiles. Un point appréciable puisqu’il est parfois assez casse-pieds de se retrouver avec des dizaines d’objets dont l’utilité reste bien souvent mystérieuse.

Totalement disponible en français, l’aventure s’avère être accessible et facile. En revanche, nulle indication au préalable sur l’écran des zones cliquables ou non. Point and click par excellence, il vous faudra fouiner partout afin d’identifier ce qu’il est important d’observer, ou pas. Néanmoins, les environnements ne sont guère très grands, et tout ceci se réalise sans difficulté. Les dialogues avec autrui sont nombreux et indispensables pour avancer dans l’aventure. Par ailleurs, il faudra souvent discuter plusieurs fois avec la même personne pour connaître vraiment tout ce qu’elle a sur le cœur… L’utilisation des objets est particulièrement facilitée puisqu’elle sera automatique ! Placez vous simplement au bon endroit, pressez le bouton d’action et le tour est joué. Inutile d’aller farfouiller dans votre inventaire. Les plus pressés devraient apprécier.

Edgar et ses déboires

L’aventure d’Edgar devrait vous prendre moins de 4h pour la découvrir dans son intégralité, avec un intérêt pour l’histoire qui devrait connaître des hauts et des bas. En effet, certains passages s’avèrent être un peu moins agréables à jouer. L’ensemble reste néanmoins plutôt fun et accessible, il suffit en effet de discuter avec tout le monde et de fouiner un minimum les décors. Une petite surprise est disponible en retournant dans la maison d’Edgar après avoir terminé le jeu. Vous découvrirez aussi une véritable identité des nombreux personnages, certains étant plus attachants que d’autres. En revanche, bien que les zones à explorer s’ouvrent au fil de votre progression, l’ensemble de l’aventure se déroule au sein de Boulzac et, au final, peu de scènes sont disponibles. Les musiques, quant à elles, sont parfois quasi inexistantes dans certains passages.

Edgar BokBok a Boulzac est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 16 euros environ.

Le saviez vous ?

La poule noire est un studio atypique mis en place en février 2018 par trois anciens élèves de l’ENJMIN (école nationale du jeu et des médias interactifs). Leur logo rappelle étrangement la jolie poule d’Edgar ! Un doux clin d’œil de ces jeunes développeurs talentueux.