Marvelous a lancé le nouveau DLC de DAEMON X MACHINA avec le prototype d’arsenal et le prototype de costume en photo, au prix de 1 100 yens. Ces deux articles étaient auparavant disponibles en tant qu’avantage d’achat anticipé.

Trailer de lancement pour For the King sur Nintendo Switch au Japon qui sort le 26 mars pour 2,000 yen.

Kadokawa Games a annoncé que Root Film est retardé. Le plan initial était de lancer le jeu le 23 avril 2020 au Japon, mais maintenant le titre a été repoussé jusqu’au 30 juillet 2020. Kadokawa dit que le jeu est en phase finale, mais ils ont décidé de repousser les choses afin de rehausser la qualité du jeu.

Billion Road sortira sur Nintendo Switch via l’eShop le 16 avril.

Sorti en janvier 2019 en Occident, Octahedron arrive au Japon via l’éditeur Brave Wave Productions. La boutique en ligne sera lancée le 2 avril 2020 et vous pourrez acheter le jeu de plates-formes pour 1 500 yens. La langue anglaise sera disponible dans cette version, et un téléchargement de 373 Mo sera nécessaire.

Sorti sur PC et PS4 en mars 2017, le jeu de combat 2D d’Arc System Works, Chaos Code: New Sign of Catastrophe, sortira sur Nintendo Switch. Le jeu a déjà fait l’objet d’une fuite de la part de l’agence de notation taïwanaise, et une annonce officielle a été faite pour un lancement le 26 mars 2020 au Japon.

Evan’s Remains, un puzzle game avec des éléments de visual novel et de puzzle-plateforme, va soirtir sur Nintendfo Switch. Le jeu sera lancé le 11 juin, ont annoncé aujourd’hui l’éditeur Whitethorn Digital et le développeur maitan69.

Hamster a révélé trois autres titres qu’ils ont alignés pour leur série Arcade Archives, et ce sont des jeux fantastiques. Vous pouvez vous réjouir de vous emparer d’Arcade Archives : Sunset Riders, Arcade Archives : Gradius, et Arcade Archives : Trigon dans un futur proche.

Epic Word Search Collection disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Deux nouvelles vidéos pour ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4.

Bug Academy a été annoncé sur Nintendo Switch il y a quelque temps, mais la date de sortie officielle est maintenant fixée. Le jeu sort le 23 mars 2020, et il prendra 1,8 Go.

WARBORN sortira le 12 juin sur l’eShop comme en physique.

Quiplash 2 InterLASHional annoncé sur Nintendo Switch.

Piczle Cross Adventure annoncé sur Nintendo Switch.

Dirigez une équipe de quatre Clarificateurs à la loyauté douteuse, qui obéissent (généralement) aux ordres de L’Ordinateur, une intelligence artificielle paranoïaque et irrationnelle. Inspiré par les grands classiques de C-RPG, ce titre est la première adaptation officielle du jeu de rôle cultissime ! Paranoia: Happiness is Mandatory devrait sortir sur Nintendo Switch, le jeu s’est retrouvé en précommandes chez plusieurs revendeurs américains.

Paranoia est un RPG “Classique” qui se déroule dans le dernier refuge idyllique de l’humanité : le Complexe Alpha, dont le quotidien est régi par L’Ordinateur. Ici, tous les citoyens mènent une vie où bonheur, joie et propreté sont les maîtres mots. Remettre en question la bienveillance de L’Ordinateur est un acte de trahison. Accéder à des informations ne relevant pas de votre niveau d’autorisation est un acte de trahison. Refuser de boire votre dose journalière de Bouncy Bubble Beverage est un acte de trahison. Toute trahison est passible de la peine de mort.

Restez sur vos gardes ! Ne faites confiance à personne !

Les traîtres sont partout. Ils complotent la destruction de L’Ordinateur, du Complexe Alpha et de notre mode de vie. À vous d’identifier et de signaler – ou d’éliminer – ces scélérats séditieux. Gardez votre laser à portée de main !

Dirigeant une équipe de Clarificateurs de niveau d’accréditation ROUGE, vous êtes chargé de débusquer les traitres en vue d’une éradication définitive. L’Ordinateur suit vos moindres faits et gestes et vous récompensera pour avoir défendu le Complexe Alpha… Sinon, Il vous châtiera pour trahison en ordonnant que l’on vous utilise comme revêtement du réacteur à fusion.

Un monde rétrofuturiste foisonnant de technologies tout aussi extraordinaires que meurtrières.

Assemblez et dirigez une équipe de quatre Clarificateurs au service de l’Ordinateur.

Choisissez vos spécialisations parmi 9 talents disponibles.

Une progression des personnages unique en son genre grâce au clonage (si vous mourez, vous progressez !).

Un système de combat tactique en temps réel avec une pause active, inspiré des RPG classiques.

Des ennemis originaux, dont des robots défaillants, des distributeurs de boissons agressifs et des clones défectueux.

La box de Gunka o Haita Neko sur Nintendo Switch qui arrive le 18 juin au Japon pour 7,150 yen.

Même longtemps après la sortie du jeu, Bandai Namco soutient toujours God Eater 3 avec de nouveaux contenus. La version 2.50 du jeu sera lancée la semaine prochaine, le 26 mars. Entre autres nouveautés, elle comprendra un nouveau chapitre d’histoire centré sur Ein. Voici la bande-annonce japonaise de la mise à jour :

Une première vidéo pour Shoujo Jigoku no Doku Musume, le nouveau ARPG de Nippon Ichi Software qui arrive sur Nintendo Switch et Ps4 le 25 juin.

Une nouvelle vidéo au Japon pour le très populaire Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

La box en Europe pour STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town sur Nintendo Switch, qui sort chez nous le 10 juillet.

Trollhunters: Tales of Arcadia (Chasseurs de trolls : Tales of Arcadia) est une série animée sur Netflix qui a été créée grâce à une collaboration entre Guillermo del Toro et Dreamworks. La série a débuté en 2016 et s’est achevée avec la saison 3 en 2018, mais elle a depuis engendré des livres dérivés et plus encore. Il semble maintenant qu’un jeu soit en préparation. Les agences de notation australiennes viennent d’ajouter une notation pour Trollhunters: Tales of Arcadia , et comme d’habitude, la liste australienne mentionne le jeu comme étant multi-plateforme. En creusant un peu plus, on peut voir qu’une liste brésilienne pour le même titre devient un peu plus spécifique et mentionne Switch comme l’une des plateformes qui obtiennent le jeu.

Timberman’s Dynasty pareil, il est listé dans plusieurs boutiques dont CoolShop pour le 28 août.

L’équipe de développement derrière No Straight Roads a montré de l’intérêt pour un portage sur Nintendo Switch pour leur jeu, mais n’a pas réussi à le confirmer.

Voici les premières images de PixelJunk Eden 2, un autre jeu qui a été dévoilé lors du « Indie World ».

Dans PixelJunk Eden 2, vous incarnez un grimp, une petite créature à cornes très curieuse, et vous avez la tâche de sauver les autres grimps et de libérer leurs mondes. Sautez, tournez sur vous-même et éliminez les créatures envahissantes pour récupérer du pollen et ramener à la vie le jardin de chacun des grimps.

