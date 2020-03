Pour Geo, Animal Crossing : New Horizons fait le meilleur lancement de tous les temps.

Geo Corporation, boutique assez répandue au Japon, a partagé son top 10 des ventes de jeux pour la semaine du 16 au 22 mars 2020.

(New) Animal Crossing: New Horizons [Switch] – Nintendo 3/20/2020

(#1 last week) Nioh 2 [PS4] – Koei Tecmo 3/12/2020

(#4) Pokemon Sword [Switch] – Nintendo 11/15/2019

(#2) Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX [Switch] – Nintendo 3/6/2020

(#6) Minecraft [Switch] – Microsoft 6/21/2018

(New) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III [Switch] – NIS 3/19/2020

(#8) Mario Kart 8 Deluxe [Switch] – Nintendo 4/28/2017

(#9) Splatoon 2 [Switch] – Nintendo 7/21/2017

(#11) Ring Fit Adventure [Switch] – Nintendo 10/18/2018

(#12) Super Smash Bros. Ultimate [Switch] – Nintendo 12/07/2018

Sans surprise, Animal Crossing : New Horizons a pris la première place. Mais GEO annonce qu’Animal Crossing : New Horizons est maintenant le jeu Switch le plus vendu de tous les temps pour leurs magasins, et c’est aussi le jeu vidéo le plus vendu de la semaine de tous les temps. Aucun autre jeu dans l’histoire de GEO n’a réussi à faire mieux que Animal Crossing au cours de sa première semaine. C’est un succès fou !