Rumeur: la version cloud de Resident Evil 3 sur Nintendo Switch serait à l’étude

Plus tôt dans la semaine, des informations ont été publiées sur du datamine, donnant aux joueurs Nintendo Switch l’espoir de voir arriver Resident Evil 3 sur la console hybride.

Des données ont été trouvées dans le code source de Resident Evil 3 qui mentionnent spécifiquement la console Nintendo Switch, ce qui pourrait être considéré comme un indicateur d’une version Switch en cours de developpement.

Certains ont spéculé que le jeu pourrait n’être disponible qu’à travers un service basé sur le cloud, comme Resident Evil 7, a été mis à disposition sur Nintendo Switch uniquement au Japon.

Selon Daniel Ahmad, analyste senior chez Niko Partners, Capcom se penche bien actuellement sur une version cloud de Resident Evil 3, comme le septième opus Nous ne savons pas si ce sera également le cas pour Resident Evil 3, mais nous savons que Capcom n’a pas de projet de portage natif du jeu en dur.

No plans right now for a native version. But a cloud version for Switch is being explored.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 24, 2020