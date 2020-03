Zumba Burn It Up! (Nintendo Switch) – Le test

Zumba Burn It Up!

Un autre jeu de sport/danse vient compléter le panel de jeu de sport sur Nintendo Switch. Zumba Burn it up ! nous propose des cours de Zumba à la maison. Le programme a l’air sympa pour varier les activités sportives, mais autant vous prévenir tout de suite, ce jeu est très décevant !

Une ambiance latino sportive ratée

Zumba Burn it Up ! est un jeu très coloré aux musiques plutôt latinos qui vous entraînent dans l’univers de la Zumba mais l’ambiance n’est pas au rendez-vous. Un fond coloré et de la musique ne sont pas suffisants pour nous mettre dans l’ambiance et nous donner envie de faire du sport. Le menu du jeu comporte 5 points, dont 3 activités, un suivi d’activité et les options : chanson unique, cours entier, fitness party, suivi de fitness et paramètres. Dans les 3 activités, vous devrez faire exactement la même chose, c’est-à-dire danser sur une musique latine en suivant les mouvements de votre professeur. La seule différence entre les trois est le nombre de chansons que vous allez enchaîner ou le fait de jouer à plusieurs ou seul.

Concernant, les chansons elles sont au nombre de 30 et proposent des rythmes assez variés. Au fur et à mesure de votre progression dans la chanson, deux autres professeurs se joindront au premier pour meubler un peu le visuel au décor flashy mais agréable. L’ajout de ces 2 autres personnes donne une ambiance cours de fitness, mais n’apporte rien d’autre que du remplissage d’écran. Les musiques sont adaptées au jeu mais n’ont pas été retravaillées pour des « cours » de Zumba et c’est vraiment dommage.

Un gameplay et une construction du jeu mal pensé

Nous ne jugerons pas les chorégraphies, laissant cela aux plus avisés, mais plutôt la construction des sessions de jeu et du gameplay. Chaque session de jeu commence de la même manière : votre professeur est au milieu de l’écran et la chorégraphie commence en même temps que la musique. Vous n’aurez aucune phase d’apprentissage des mouvements ni de leurs enchaînements pour arriver à maîtriser la chorégraphie. Et c’est le gros problème du jeu ! On s’attend à voir l’introduction de la musique traîner un peu pendant que le professeur nous montre les différents mouvements en début de chorégraphie, mais non, nous sommes directement balancés au milieu de la chorée sans introduction…

Nous sommes sur un jeu de fitness/danse avec des chorégraphies répétitives censées nous muscler et à nous faire perdre du poids mais qui dans les faits nous propose un Just Dance au gameplay détérioré. À la différence de ce dernier dans lequel vous avez un prévisionnel des mouvements à enchaîner avec la barre de défilement en bas de l’écran, Zumba vous affichera une petite fenêtre en haut à droite de l’écran qui disparaîtra bien trop vite pour être assimilés, vous laissant perdu au milieu de votre chorégraphie. Mais rassurez-vous, la précision de la détection des mouvements du joy con n’est pas au rendez-vous… Donc même si vous faites des mouvements aléatoires, il y a des chances que vous décrochiez des badges de récompense ! N’est-ce pas formidable ?