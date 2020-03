6 nouveaux jeux annoncé sur Nintendo Switch

Encore des nouvelles annonces aujourd’hui.

Il semble que Wonder Blade va faire son chemin jusqu’à la Nintendo Switch. Le jeu vient de recevoir un classement PEGI pour une sortie sur la console hybride, une annonce officielle devrait donc bientôt être faite.

Dramatic Create présente le roman visuel Ozmafia !! développé par Poni-Pachet, sur le thème des contes de fées et de la mafia qui sortira au Japon le 23 juillet 2020. Le titre est proposé au prix de 6 900 yens.

UnderMine est un jeu d’action-aventure roguelike avec des éléments de JDR. Combinant des combats et de l’exploration de donjons, il s’inspire de certains jeux comme : « The Binding of Isaac, » et réutilise des éléments de progression de jeux roguelites comme « Rogue Legacy, », UnderMine apporte un vent nouveau au genre. Récoltez de l’or à chaque exploration et augmentez la puissance des paysans en découvrant de puissantes reliques. Sauvez des PNJs et ramenez-les à la surface où ils tiendront une boutique qui vous permettra d’acquérir de puissantes améliorations pour vos prochaines explorations. Enfoncez-vous plus profondément dans les mines, explorez de nouvelles zones, découvrez leurs secrets pour vaincre de puissants boss.Le jeu arrive en 2020 sur Nintendo Switch.

Boot Hill Bounties arrive le 14 avril prochain sur l’eShop pour 15$.

Voltage a annoncé qu’ils allaient mettre en ligne leur roman visuel Our Two Bedroom Story sur l’eShop de la Nintendo Switch au Japon. Le lancement du jeu est prévu pour le 7 mai 2020, et son prix sera de 2 480 yens. Il s’agira d’une sortie numérique uniquement. Our Two Bedroom Story vous fait travailler pour une maison d’édition en tant qu’éditeur de magazine. Lorsque vous découvrez que votre mère se remarie après avoir été veuve pendant un certain temps, vous finissez par vivre dans une maison avec votre nouveau demi-frère/collaborateur. Comme vous vous en doutez, les deux commencent à avoir des sentiments romantiques l’un pour l’autre. Our Two Bedroom Story proposera du nouveau contenu pour la sortie Switch, mais les détails n’ont pas été communiqués.

Mary Skelter Finale, la dernière sortie de la série, se dirige vers une sortie sur Nintendo Switch au Japon pour le 27 août 2020. Aujourd’hui, nous découvrons le premier trailer pour le jeu, que vous pouvez voir ci-dessus. Pour l’instant, nous n’avons pas d’informations sur une éventuelle localisation du titre chez nous.