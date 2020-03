Tropico 6 confirmé sur Nintendo Switch

El Presidente est de retour! Endossez une nouvelle fois le rôle de dictateur sans pitié ou d’homme d’État pacifique sur l’île de Tropico, et forgez la destinée de votre nation à travers 4 ères distinctes.

Leaké en début d’année avec le lancement de précommandes via un site grec, le jeu n’a pas été confirmé lors du Nintendo Direct mini de la semaine passée, mais ce matin, discrètement, via un communiqué de presse (à lire ici) où Koch Media annonce développer sa collaboration avec l’éditeur Kalypso Media. Pas plus d’informations donc pour le moment, mais Tropico 6 arrivera bien sur Nintendo Switch, surement cette année.

En pleine effervescence politique et agitation sociale, le peuple réclame des leaders visionnaires qui mèneront le destin de leur pays avec prévoyance et ingéniosité. Endossez une nouvelle fois le rôle de dictateur sans pitié ou d’homme d’État pacifique sur l’île de Tropico, et forgez la destinée de votre nation à travers 4 ères distinctes. Surmontez de nouveaux défis sur la scène internationale et gardez toujours les besoins de votre peuple en tête.

Pour la première fois dans l’histoire du jeu, dirigez de grands archipels, construisez des ponts pour relier vos îles, et utilisez de nouveaux moyens de transport et des infrastructures inédites. Envoyez vos habitants de Tropico s’emparer de merveilles du monde telles que la statue de la Liberté et la tour Eiffel. Personnalisez votre palais à votre guise et prononcez des discours électoraux depuis votre balcon pour gagner les faveurs de vos sujets.

Features:

Jouez sur de grands archipels pour la première fois dans l’histoire du jeu. Dirigez de nombreuses îles simultanément et relevez de nouveaux défis.

Envoyez vos agents attaquer des terres lointaines pour s’emparer de merveilles du monde et autres monuments à ajouter à votre collection.

Construisez des ponts et des tunnels pour permettre à vos citoyens de se déplacer en taxi, en bus et en tramway grâce aux nouvelles possibilités de transport et d’infrastructures offertes par Tropico 6.

Personnalisez l’apparence de votre palais à votre guise, et profitez de nombreux bonus.

Tropico 6 inclut un système de recherche mis à jour qui se concentre sur les aspects politiques liés au rôle du plus grand dictateur au monde.

Les discours électoraux sont de retour ! Adressez-vous à votre peuple et faites-lui des promesses que vous ne pourrez sûrement jamais tenir.