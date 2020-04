Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 26 mars au 1er avril 2019).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./01. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

02./02. – GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS R (Arc System Works) [16.5.2019] (était en promotion à 93%)

03./03. – Of Mice And Sand -Revised- (Arc System Works) [21.12.2017] (était en promotion à 91%)

04./04. – Cube Creator X (Arc System Works) [26.4.2018] (était en promotion à 95%)

05./New. – Good Job! (Nintendo) [26.3.2020]

06./05. – Octopath Traveler (Square-Enix) [13.7.2018] (était en promotion à 50%)

07./New. – Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Nintendo) [29.5.2020]

08./New. – One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai-Namco) [26.3.2020]

09./13. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

10./00. – Conduct Together ! (Northplay) [13.6.2019) (actuellement en promotion à 94%)

11./00. – One Step From Eden (Humble Bundle) [26.3.2020]

12./09. – Gotcha Racing 2 (Arc System Works) [29.3.2018] (était en promotion à 91%)

13./17. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

14./08. – Guilty Gear (Arc System Works) [16.5.2019] (était en promotion à 91%)

15./New. – Shinsekai: Into the Depths (Capcom) [26.3.2020]

16./11. – Double Dragon 4 (Arc System Works) [07.9.2017] (était en promotion à 87%)

17./20. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2020]

18./New. – Grandia HD Collection (GungHo America) [25.3.2020]

19./19. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

20./06. – Pikuniku (Devolver Digital) [24.1.2019] (était en promotion à 92%)

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./00. – Monster Strike (mixi) [17.12.2015] (actuellement en promotion à on sale for 100 Yen, au lieu du prix habituel de 4 860 Yen)

02./01. – Nekketsu Kouha Kunio-kun Special (Arc System Works) [15.12.2011] (était en promotion à on sale for 100 Yen, au lieu du prix habituel de 2 618 Yen)

03./02. – Cube Creator DX (Arc System Works) [27.4.2017] (était en promotion à on sale for 100 Yen, au lieu du prix habituel de 2 037 Yen)

04./07. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

05./04. – Of Mice And Sand (Arc System Works) [02.9.2016] (était en promotion à on sale for 100 Yen, au lieu du prix habituel de 715 Yen)

06./03. – BlazBlue Continuum Shift II (Arc System Works) [25.4.2013] (était en promotion à on sale for 100 Yen, au lieu du prix habituel de 1 528 Yen)

07./08. – Cube Creator 3D (Arc System Works) [15.7.2015] (était en promotion à on sale for 100 Yen, au lieu du prix habituel de 715 Yen)

08./05. – Gotcha Racing (Arc System Works) [02.7.2014] (était en promotion à on sale for 100 Yen, au lieu du prix habituel de 613 Yen)

09./09. – Chou Sharisou Atsumete! Choujuu Hunter (spicysoft) [24.2.2016] (était en promotion à on sale for 100 Yen, au lieu du prix habituel de 580 Yen)

10./06. – BLAZBLUE -CLONEPHANTASMA- (Arc System Works) [26.12.2012] (était en promotion à on sale for 100 Yen, au lieu du prix habituel de 735 Yen)