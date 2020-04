Découvrez les meilleurs Dresseurs du monde avec le classement de la Ligue de Combat GO, et célébrez la Journée Combat GO : Marill !

Dresseurs,

Vous avez toujours voulu savoir qui sont les meilleurs combattants de la Ligue de Combat GO ? Dès le vendredi 10 avril 2020 (PDT), ça sera possible, grâce au lancement du classement de la Ligue de Combat GO sur le site PokemonGOLive.com ! Le classement fait son apparition juste après le passage de la Ligue Hyper à la Ligue Master dans la Ligue de Combat GO. Vous pourrez ainsi voir comment vous et vos amis vous situez, aussitôt après le changement de format de la Ligue de Combat GO.

Voici ce qu’inclut le classement de la Ligue de Combat GO :

Les 500 meilleurs Dresseurs y figureront, avec leur surnom de Dresseur, leur équipe, leur rang, leur score et le nombre total de combats disputés.

Pour les Dresseurs à partir du rang 7, le classement se base sur le score de la journée précédente. Le classement est mis à jour quotidiennement entre environ 21h et 23h, heure de Paris. (Veuillez noter que les mises à jour du classement peuvent être retardées par certains événements, comme des opérations de maintenance.)

Les Dresseurs faisant actuellement l’objet d’actions disciplinaires et les Dresseurs dont le surnom est inapproprié seront exclus sans préavis.

Fêtez l’arrivée du classement de la Ligue de Combat GO en profitant de la Journée Combat GO : Marill le dimanche 12 avril 2020 ! Ce tout nouvel événement met en avant Marill, le Pokémon Aquasouris, ainsi que les activités liées à la Ligue de Combat GO. Ce Pokémon de type Eau et Fée évolue en Azumarill, un Pokémon apprécié en Ligue Super !

Pendant l’événement, plus vous gagnerez de combats de la Ligue de Combat GO entre 11h et 14h heure locale, plus vous aurez de chance de rencontrer Marill ! Sur cette plage horaire, Marill fera systématiquement son apparition en tant que Récompense de base après votre première et votre troisième victoires. Utilisez un passe de combat premium et Marill fera systématiquement son apparition en tant que Récompense premium après chaque victoire ! Les Dresseurs recevront également deux fois plus de Poussière Étoile de capture en capturant Marill pendant cette période. Veuillez noter que les rencontres qui servent de récompenses lorsque vous passez au rang supérieur (par exemple Pikachu Catcheur au rang 10) resteront inchangées.

En outre, pendant toute la Journée Combat GO : Marill (de minuit à 23h59 heure locale), vous pourrez effectuer 20 séries de combats de la Ligue de Combat GO au lieu des 5 séries habituelles, pour un total de 100 combats à disputer !

—L’équipe Pokémon GO