Dungeon of the Endless annoncé sur Nintendo Switch

Dungeon of the Endless est un Rogue-Like Dungeon-Defense, dans lequel le joueur et son équipe doivent protéger le générateur de leur vaisseau écrasé et explorer un donjon en perpétuelle expansion, tout en affrontant des vagues de monstres sur le chemin menant à la sortie…

SEGA et Amplitude Studios ont annoncé que le prochain jeu tower defense de Playdiginous, Dungeon of the Endless, sera disponible le 15 mai prochain. Les pré-commandes sont maintenant en ligne avec une réduction de 20 %.

Quelques centaines de criminels condamnés étaient transférées vers le système Auriga à bord de la barge-prison “Le Succès”. Bien que ce leur fût présenté comme une chance de regagner leur place dans la société en travaillant dur pour le bien commun, ils avaient compris qu’ils seraient des forçats, envoyés pour coloniser une planète inexplorée. Tout ce qu’ils savaient d’Auriga Prime était ce que les sondes avaient rapporté : elle avait de l’eau, des zones tempérées, de la vie végétale et une croûte planétaire riche en métaux.

En fait, la planète Auriga hébergeait autrefois une colonie majeure d’une race ancestrale voyageant à travers la galaxie et connue sous le nom d’Endless. Et, se trouvant toujours en orbite autour de la planète, un système de défenses fonctionnel (et bien camouflé) revint avidement à la vie à l’arrivée du “Succès”. En moins de quelques minutes, le vaisseau fût réduit à l’état de morceaux de métal tordus s’abattant sur la planète.

Mais, chaque ensemble de cellules de détention servaient également de capsule de sauvetage, de sorte que, lorsque le vaisseau se désintégra, les prisonniers survivants s’écrasèrent, meurtris mais (temporairement) en vie et (momentanément) en sécurité sur cette planète. En sécurité, jusqu’à ce qu’ils réalisèrent qu’ils s’étaient écrasés au travers d’une sorte de complexe Endless, dans un sous-sol si profond et ancien qu’il pourrait tout aussi bien être qualifié de donjon…

Rassemblez une équipe.

Formez une équipe de héros, chacun ayant ses propres forces (et psychoses)

Équipez-les, déployez-les et gagnez de puissantes aptitudes

Gérez l’équilibre entre les anciens détenus et gardes

Coopérez à quatre joueurs mais surveillez vos arrières

Établissez vos défenses.

Utilisez la Brume que vous avez collectée pour alimenter les salles

Utilisez les rares ressources pour aider votre équipe à survivre

Construisez des modules majeurs et mineurs pour contenir des vagues de monstres

Décodez les vestiges des Endless pour découvrir des technologies de sauvetage

Ouvrez la porte.