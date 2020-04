Une nouvelle énorme série de promotions sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Pour le moment, les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Abzu – $13.99 (prix de base: $19.99)

AeternoBlade – $4.99 (prix de base: $14.99)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz – $16.00 (prix de base: $39.99)

Among the Sleep: Enhanced Edition – $9.99 (prix de base: $24.99)

Ape Out – $7.49 (prix de base: $14.99)

Aqua Kitty UDX – $3.59 (prix de base: $8.99)

Aragami: Shadow Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $23.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX – $31.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $71.99 (prix de base: $89.99)

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX – $31.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – $41.99 (prix de base: $59.99)

Atelier Shallie: Alchemist of the Dusk Sea DX – $31.99 (prix de base: $39.99)

Away: Journey to the Unexpected – $4.99 (prix de base: $16.99)

Axiom Verge – $9.99 (prix de base: $19.99)

Bastion – $2.99 (prix de base: $14.99)

Batman: The Enemy Within – $7.49 (prix de base: $14.99)

Batman: The Telltale Series – $7.49 (prix de base: $14.99)

Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base: $39.99)

BlazBlue: Cross Tag Battle – $4.80 (prix de base: $19.99)

BlazBlue Central Fiction Special Edition – $35.00 (prix de base: $49.99)

Blazing Chrome – $8.49 (prix de base: $16.99)

Bloodstained: Ritual of the Night – $27.99 (prix de base: $39.99)

Boreal Blade – $5.99 (prix de base: $19.99)

Bridge Constructor Portal – $8.99 (prix de base: $14.99)

Broforce – $3.74 (prix de base: $14.99)

Brothers: A Tale of Two Sons – $10.49 (prix de base: $14.99)

Bubsy: Paws on Fire! – $4.99 (prix de base: $24.99)

Bury me, my Love – $0.99 (prix de base: $4.99)

Call of Cthulhu – $23.99 (prix de base: $39.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $13.99 (prix de base: $19.99)

Carcassonne – $9.99 (prix de base: $19.99)

Catan – $9.99 (prix de base: $19.99)

Cat Quest – $3.89 (prix de base: $12.99)

Cattails – $8.99 (prix de base: $14.99)

Cel Damage HD – $4.99 (prix de base: $9.99)

Chasm – $9.99 (prix de base: $19.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Citizens of Sapce – $5.99 (prix de base: $14.99)

Cosmic Star Heroine – $2.99 (prix de base: $14.99)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $23.99 (prix de base: $39.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Cube Creator X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Cytus Alpha – $34.99 (prix de base: $49.99)

Dandy Dungeon: Legend of Brave Yamada – $13.29 (prix de base: $18.99)

Danmaku Unlimited 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Dark Devotion – $9.99 (prix de base: $19.99)

Darksiders II Deathinitive Edition – $17.99 (prix de base: $29.99)

Darksiders Warmastered Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Darkwood – $8.99 (prix de base: $14.99)

Death Road to Canada – $7.49 (prix de base: $14.99)

Death Squared – $2.24 (prix de base: $14.99)

de Blob – $5.99 (prix de base: $29.99)

de Blob 2 – $5.99 (prix de base: $29.99)

Deemo – $17.99 (prix de base: $29.99)

Degrees of Separation – $1.99 (prix de base: $19.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $5.99 (prix de base: $19.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Double Switch: 25th Anniversary Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

Downwell – $1.49 (prix de base: $2.99)

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – $27.99 (prix de base: $39.99)

Earth Atlantis – $4.49 (prix de base: $14.99)

Earthlock – $5.98 (prix de base: $29.90)

Everspace: Stellar Edition – $25.99 (prix de base: $39.99)

Fast RMX – $13.99 (prix de base: $19.99)

Fe – $4.99 (prix de base: $19.99)

FIFA 20 Legacy Edition – $24.99 (prix de base: $49.99)

Football Manager 2020 Touch – $26.79 (prix de base: $39.99)

Full Metal Furies – $6.79 (prix de base: $19.99)

Gato Roboto – $3.99 (prix de base: $7.99)

Giga Wrecker Alt. – $17.49 (prix de base: $24.99)

Golf Story – $7.49 (prix de base: $14.99)

Graceful Explosion Machine – $4.50 (prix de base: $12.99)

Grip – $9.99 (prix de base: $39.99)

Gris – $8.49 (prix de base: $16.99)

Gunhouse – $0.99 (prix de base: $6.99)

Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $3.99)

Heave Ho – $6.99 (prix de base: $(.99)

Hotline Miami Collection – $12.49 (prix de base: $24.99)

Hover – $9.99 (prix de base: $24.99)

Hyper Sentinel – $0.15 (prix de base: $7.99)

Iconoclasts – $13.99 (prix de base: $19.99)

Implosion – $5.99 (prix de base: $11.99)

Inside My Radio – $2.49 (prix de base: $9.99)

Inversus Deluxe – $1.49 (prix de base: $14.99)

Invisigun Reloaded – $0.99 (prix de base: $19.99)

Katana Zero – $10.04 (prix de base: $14.99)

Kill la Kill: IF – $14.00 (prix de base: $19.99)

KORG Gadget – $33.60 (prix de base: $48.00)

Kunai – $11.89 (prix de base: $16.99)

Last Day of June – $9.99 (prix de base: $19.99)

Legend of Kay Anniversary – $5.99 (prix de base: $29.99)

LEGO City Undercover – $11.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $23.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $19.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $19.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $23.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $11.99 (prix de base: $29.99)

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry – $19.99 (prix de base: $39.99)

Lichtspeer: Double Speer Edition – $1.99 (prix de base: $9.99)

Lost in Harmony – $1.99 (prix de base: $6.99)

Lumines Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

Lumo – $11.97 (prix de base: $19.95)

Machinarium – $5.99 (prix de base: $14.99)

Manticore: Galaxy on Fire – $6.99 (prix de base: $19.99)

Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $39.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mechstermination Force – $5.99 (prix de base: $11.99)

Membrane – $0.09 (prix de base: $9.99)

Metro 2033 Redux – $17.49 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux – $17.49 (prix de base: $24.99)

Minit – $4.99 (prix de base: $9.99)

Mortal Kombat 11 – $23.99 (prix de base: $59.99)

Moto Rush GT – $2.99 (prix de base: $14.99)

MudRunners: American Wilds – $8.99 (prix de base: $29.99)

Mulaka – $6.99 (prix de base: $19.98)

MUSYNX – $7.49 (prix de base: $29.99)

Mutant Mudds Collection – $1.49 (prix de base: $14.99)

My Friend Pedro – $13.99 (prix de base: $19.99)

NeuroVoider – $5.99 (prix de base: $13.99)

New Super Lucky’s Tale – $35.99 (prix de base: $39.99)

Nidhogg 2 – $5.24 (prix de base: $14.99)

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon – $29.99 (prix de base: $59.99)

Night Trap: 25th Anniversary Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

Nine Parchments – $5.99 (prix de base: $19.99)

Ninjin: Clash of Carrots – $1.99 (prix de base: $9.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath HD – $19.99 (prix de base: $29.99)

Override: Mech City Brawl – Super Charged Mega Edition – $23.99 (prix de base: $39.99)

Owlboy – $14.99 (prix de base: $24.99)

Pang Adventures – $3.99 (prix de base: $9.99)

Party Golf – $2.25 (prix de base: $15.00)

Power Rangers: Battle for the Grid – $11.99 (prix de base: $19.99)

Puyo Puyo Champions – $3.99 (prix de base: $9.99)

Puyo Puyo Tetris – $19.49 (prix de base: $29.99)

Quarantine Circular – $4.79 (prix de base: $5.99)

R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

Raiden V: Director’s Cut – $17.99 (prix de base: $29.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $17.99 (prix de base: $29.99)

Riptide GP: Renegade – $3.99 (prix de base: $9.99)

Rise: Race the Future – $12.36 (prix de base: $16.49)

RIVE: Ultimate Edition – $1.49 (prix de base: $14.99)

Road Redemption – $9.99 (prix de base: $19.99)

Rocket League – $9.99 (prix de base: $19.99)

Rogue Legacy – $5.09 (prix de base: $14.99)

RollerCoaster Tycoon Adventuers – $19.99 (prix de base: $49.99)

Runbow – $5.99 (prix de base: $14.99)

Saturday Morning RPG – $0.99 (prix de base: $9.99)

Scribblenauts: Showdown – $15.99 (prix de base: $39.99)

Scribblenauts Mega Pack – $15.99 (prix de base: $39.99)

SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Fantasy Zone – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Gain Ground – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Out Run – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Phantasy Star – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Shinobi – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Space Harrier – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Virtua Racing – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Genesis Classics – $11.99 (prix de base: $29.99)

Shining Resonance Refrain – $19.99 (prix de base: $29.99)

Shovel Knight: Treasure Trove – $27.99 (prix de base: $39.99)

Slay the Spire – $18.74 (prix de base: $24.99)

Slime-san – $5.99 (prix de base: $11.99)

Songbird Symphony – $2.99 (prix de base: $16.99)

Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

South Park: The Fractured But Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Sparklite – $14.99 (prix de base: $24.99)

Sphinx and the Cursed Mummy – $11.99 (prix de base: $29.99)

Splasher – $4.49 (prix de base: $14.99)

Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Stranger Things 3: The Game – $4.99 (prix de base: $19.99)

Superbeat: Xonic – $7.49 (prix de base: $29.99)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $25.99 (prix de base: $39.99)

Super One More Jump – $0.99 (prix de base: $7.00)

Surgeon Simulator CPR – $7.49 (prix de base: $12.99)

Swords & Soldiers – $0.99 (prix de base: $7.49)

Team Sonic Racing – $19.99 (prix de base: $39.99)

Terraria – $20.99 (prix de base: $29.99)

The Jackbox Party Pack – $12.49 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 4 – $14.99 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 5 – $19.49 (prix de base: $29.99)

The Jackbox Party Pack 6 – $20.99 (prix de base: $29.99)

The King’s Bird – $4.99 (prix de base: $19.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $15.99 (prix de base: $39.99)

The Messenger – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Missing: J.J Macfield and the Island of Memories – $12.00 (prix de base: $29.99)

The Next Penelope – $1.99 (prix de base: $12.99)

The Raven Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

The Sinking City – $24.99 (prix de base: $49.99)

The Spectrum Retreat – $6.49 (prix de base: $12.99)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Touryst – $13.99 (prix de base: $19.99)

This is the Police – $5.99 (prix de base: $29.99)

This is the Police 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

Thumper – $4.99 (prix de base: $19.99)

Titan Quest – $11.99 (prix de base: $39.99)

Toki Tori – $0.49 (prix de base: $4.99)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – $1.49 (prix de base: $14.99)

Torchlight II – $13.99 (prix de base: $19.99)

To the Moon – $8.39 (prix de base: $11.99)

Trailblazers – $8.99 (prix de base: $29.99)

Transistor – $3.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising – $7.49 (prix de base: $24.99)

Trials Rising Gold Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Tricky Towers – $8.99 (prix de base: $14.99)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $14.99 (prix de base: $29.99)

Trine: Ultimate Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

Two Point Hospital – $29.99 (prix de base: $39.99)

Uno – $4.99 (prix de base: $9.99)

Unravel Two – $4.99 (prix de base: $19.99)

Unruly Heroes – $11.99 (prix de base: $19.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Valkyria Chronicles – $9.99 (prix de base: a $19.99)

Valkyria Chronicles 4 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Vampyr – $29.99 (prix de base: $49.99)

Voez – $15.00 (prix de base: $25.00)

Volgarr the Viking – $0.99 (prix de base: $9.99)

Windjammers – $5.99 (prix de base: $14.99)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base: $19.99)

World End Synrome – $16.00 (prix de base: $39.99)

Xeodrifter – $0.99 (prix de base: $(.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $17.99 (prix de base: $29.99)

Yono and the Celestial Elephants – $7.99 (prix de base: $19.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $20.09 (prix de base: $29.99)