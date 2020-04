Nintendo-Town.fr fête ses 18 ans aujourd’hui: planning des festivités pour vous faire gagner des jeux !

Bonjour à tous !

En tant que webmestre depuis le début, je suis fier de pouvoir fêter les 18 ans de Nintendo-Town.fr aujourd’hui ! Je vous épargne le blabla des débuts larmoyants, mais je peux vous dire qu’il y en a du monde, pour arriver à ce qu’est le site aujourd’hui. De nombreux testeurs, correcteurs, développeurs et rédacteurs nous ont aidé et je les remercie aujourd’hui comme à chaque fois que je vais sur Nintendo-Town.fr.

Aujourd’hui, l’équipe est composée de 35 personnes.

On avait prévu pleins d’événements pour fêter ça, mais avec la crise actuellement, on va réduire un peu les possibilités… Mais restez à l’affut ! Toute la semaine nous allons vous faire gagner des jeux (en code de téléchargement) sur nos réseaux sociaux (Twitter, Discord, Tipeee et Facebook). On a commencé hier sur Twitch avec 7 jeux gagner, dont un Animal Crossing: New Horizons! Ce soir, rebelotte, on refait un stream à 19H pour faire gagner de nombreux jeux (10, dont un AAA*, si tout va bien).

Planning du jour sur la chaîne :

13H -> 16H Orchidia01 sur Starlink

16H -> 19H BxLeaxCH sur Animal Crossing: New Horizons

19H -> 21H Tirage au sort sur Marbles on Stream

*Liste des jeux possibles de choisir au rang 1:

Animal Crossing: New Horizons

Super Mario Odyssey

Overwatch

Super Mario Party

Dead Cells

Octopath Traveler

Yoshi’s Crafted World

Super Mario Maker 2

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Builders

Daemon X Machina

Mario & Sonic 2020

Fitness Boxing

Stardew Valley

Pokemon Epee ou Bouclier

Splatoon 2

Fire Emblem: Three Houses

Hollow Knight

Pokemon Donjon DX

Kawashima

New Super Mario Bros. U Deluxe

Luigi’s Mansion 3

DRAGON QUEST XI

Pokemon: Let’s Go

Zelda: Link’s Awakening

Overcooked! 2

Iconoclasts

Assault On Metaltron

LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: Katrielle

Dark Souls: Remastered

Celeste

Wargroove

Enter the Gungeon

Pokken Tournament DX

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

The Stretchers

Mario Tennis Aces

1-2 Switch

Dragon Ball: Xenoverse 2

Kirby Star Allies

Undertale

The Elder Scrolls V: Skyrim

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

ARMS

ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Storm Trilogy

Xenoblade Chronicles 2

Astral Chain

Bayonetta 2

Fire Emblem Warriors

Glaive: Brick Breaker

Little Nightmares

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Planetary Defense Force