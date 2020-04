Une nouvelle vidéo pour Hunting Simulator 2

Lesquin, le 14 avril 2020 – NACON et le studio Neopica sont heureux de dévoiler une nouvelle vidéo d’Hunting Simulator 2, le prochain volet de la simulation de chasse, attendu pour le 25 juin 2020 sur PS4™, Xbox One et PC.

Découvrez les environnements disponibles : les plaines sauvages du Colorado, le désert du Texas ou encore les majestueuses forêts d’Europe s’offrent aux chasseurs à travers 6 zones ouvertes à explorer.

Petit ou grand gibier, prédateurs redoutables ou oiseaux d’eau, la faune de chaque région est fidèlement représentée dans Hunting Simulator 2 avec 33 espèces d’animaux à traquer afin d’accomplir vos objectifs. Les chasseurs les plus aguerris apprécieront la variété du bestiaire de Hunting Simulator 2, chacune des espèces étant déclinée en sujets mâle, femelle, jeune ou âgé pour une expérience de jeu la plus réaliste possible !

Autre nouveauté réclamée par la communauté, Hunting Simulator 2 permet pour la première fois d’être accompagné d’un chien de chasse ! Au cours de votre traque, ses sens aiguisés vous permettront de débusquer plus facilement vos proies. Evoluez côte à côte dans cette aventure pour progresser dans le jeu et débloquer de nombreux contenus. Plus d’informations seront révélées très prochainement !

Hunting Simulator 2 sera disponible le 25 juin 2020 sur PS4™, Xbox One et PC.

Une version Nintendo Switch™ sera disponible ultérieurement.

Authentique simulation de chasse, Hunting Simulator 2 vous invite à explorer des environnements naturels encore plus vastes, variés et somptueux grâce à des graphismes et des effets sonores entièrement retravaillés. Le jeu promet de nombreuses heures de challenge et d’immersion au plus près de la faune et de la flore de certains des plus beaux sites d’Europe et des États-Unis. Plus de 33 espèces animales sont à découvrir dans Hunting Simulator 2, chacune bénéficiant d’un travail important au niveau de l’intelligence artificielle pour reproduire des comportements uniques et réalistes.

A travers une toute nouvelle interface, les chasseurs devront aussi composer minutieusement leur équipement à travers plus de 75 armes et accessoires ainsi que 90 éléments vestimentaires officiels, reproduits à l’identique des plus grandes marques spécialistes de la discipline : Browning, Winchester, Verney Carron, Bushnell, Kryptek et bien d’autres.