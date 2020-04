Top des ventes de la semaine au Japon: FF7R en plein confinement

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 6 au 12 avril 2020), dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Malgré l’attente importante autour du jeu, Final Fantasy VII Remake ne parvient pas au million sur son lancement, avec un peu plus de 700.000 ventes, il fait les mêmes chiffres que FF15 en son temps, même si, confinement oblige, les ventes digitales doivent être importantes. Animal Crossing: New Horizons, lui, ne devrait plus tarder à être le jeu le plus vendu de la Nintendo Switch, déjà.

01./00. [PS4] Final Fantasy VII Remake # <RPG> (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 702.853 / NEW

02./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 292.876 / 3.324.660 (-31%)

03./02. [PS4] Resident Evil 3 # <ADV> (Capcom) {2020.04.03} (¥7.800) – 34.698 / 224.188 (-82%)

04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.171 / 2.869.272 (+0%)

05./03. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.03.26} (¥7.800) – 13.204 / 107.535 (-28%)

06./04. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.03.26} (¥7.800) – 11.921 / 90.832 (-31%)

07./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 11.303 / 3.646.834 (-8%)

08./10. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 9.249 / 762.872 (+9%)

09./07. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 9.037 / 3.562.578 (-18%)

10./11. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 8.755 / 1.398.898 (+5%)

Final Fantasy VII Remake a boosté les ventes de la Ps4, lui permettant de dépasser les 9 millions LTD, mais c’est au niveau de la Nintendo Switch qu’on regarde cette semaine. Nintendo ne devrait plus trop livrer de console avant la fin du mois d’avril. Une situation inquiétante.