Un repère chronologique pour l’épilogue de Xenoblade Chronicles : Definitive Édition

Dévoilé lors du Nintendo Direct Mini du 26 mars, Xenoblade Chronicles s’offre un petit lifting et débarquera sur Nintendo Switch le 29 mai 2020 (si tout va bien) sous le nom de Xenoblade Chronicles Définitive Édition.

Il a également été annoncé lors de sa présentation que le jeu bénéficiera d’un épilogue inédit. Nintendo confirme que l’épilogue « Future Connected » se déroulera 1 an après l’histoire principale. Même si quelques indices étaient déjà apparus lors de la vidéo de présentation, cette fois c’est officiel. De quoi mettre l’eau à la bouche de nombreux fan du jeu.

Cette chronologie permet à ceux qui ont déjà vécu l’aventure une fois de rêver un peu plus et d’imaginer le contenu de cet épilogue.

Set one year after the main story, Future Connected is a new epilogue chapter included in #XenobladeChronicles: Definitive Edition. It’s available right from the start and can be experienced at any time! pic.twitter.com/5OkSUQmwdO

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 14, 2020