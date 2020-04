Burnout Paradise Remastered finalement pas pour le 19 juin ?

Burnout Paradise Remastered fût l’un des portages qui n’avait pas leaké ces derniers mois, on sait désormais qu’il sortira cette année sur Nintendo Switch. Electronic Arts diffuse la jaquette européenne du jeu et la bonne nouvelle c’est qu’aucun téléchargement supplémentaire ne semble prévu. Le jeu sera en 60 fps et outre le jeu de base, il contiendra les huit packs d’extension sortis, dont l’extension de monde Big Surf Island.

Si EA a confirmé il y a peu une sortie pour le mois de juin, mais l’eShop de la Nintendo Switch avait dévoilé la date du 19 juin. On s’était donc fixé à une sortie pour cette date. Mise à jour aujourd’hui, l’eShop a supprimé la date de sortie du 19 juin pour Burnout Paradise Remastered. Cependant, il n’est pas clair si l’information était inexacte ou si elle a été partagée de manière anticipée.

Après des millions d’exemplaires vendus, la franchise Burnout™ déboule pour la toute première fois sur Nintendo Switch.

Faites-vous connaître pour vos exploits en vous imposant à Paradise City dans les rues de Burnout™ Paradise Remastered. Testez les limites de votre talent, de l’endurance et repoussez carrément les limites de la vitesse. Faites chauffer la gomme sur les avenues fréquentées du centre-ville ou sur les petites routes de montagne. Foncez dans le trafic, laminez vos adversaires et trouvez des raccourcis dans l’environnement ouvert. Humiliez vos amis et tracez votre route jusqu’à la victoire, ou provoquez des accidents spectaculaires aux effets dévastateurs.

À travers 8 packs de contenu supplémentaire, et grâce à plus de 130 véhicules, à des lieux inédits à explorer tels que Big Surf Island, et aux centaines de défis en ligne, vous allez vivre les cascades dopées à l’octane et les destructions tous azimuts de l’un des meilleurs jeux de course d’arcade de tous les temps. Entièrement optimisé pour la Nintendo Switch à 60 images/sec., avec des commandes intuitives pour bien s’orienter sur la carte. Burnout Paradise Remastered est le terrain de jeu ultime pour jouer entre amis ou en déplacement.

CARACTÉRISTIQUES

LE TERRAIN DE JEU ULTIME

Oubliez le code de la route pour accumuler les records de vitesse et de destruction dans toute la ville. Brutalisez votre voiture, faites-la tourner, déraper, et taillez-vous un passage à travers la circulation. Puis admirez l’étendue des dégâts dans votre rétroviseur. Affrontez vos amis, froissez de la tôle ensemble ou alliez-vous pour semer le chaos dans des centaines de défis en ligne.

L’EXPÉRIENCE BURNOUT PARADISE ABSOLUE

Cette édition remasterisée comprend le jeu original complet, plus les 8 packs principaux de contenu téléchargeable, dont Big Surf Island, Motos Burnout et le pack Cops and Robbers. Sans oublier des sites et des défis inédits, et plus de 130 véhicules à explorer, des hot rods aux voitures de collection. Des véhicules qui ne demandent qu’à courir et à tout casser !

À FOND LES GRAPHISMES

Des courses dopées à l’octane et de splendides cinématiques d’accidents à 60 images/seconde. Entièrement optimisé pour Nintendo Switch, Burnout Paradise Remastered propose des textures haute résolution et une foule d’améliorations techniques pour une qualité visuelle accrue et une meilleure accessibilité, grâce entre autres à la navigation intuitive dans la carte.