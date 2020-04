Pix’n Love éditera la version physique de Samurai Shodown NeoGeo Collection sur Nintendo Switch

Annoncé il y a un an, Samurai Shodown NeoGeo Collection n’a plus donné de signe de vie depuis alors qu’il devait sortir fin 2019. Les choses se précisent puisque Pix’n Love annonce éditer la version physique qui réunira les six jeux principaux sortis à l’époque de la NeoGeo. Plus d’information seront communiquée dans les prochaines semaines mais c’est prévu sur Nintendo Switch et PS4. Outre le jeu en ligne et le musée, la compilation proposera donc les jeux Samurai Shodown, Samurai Shodown II, Samurai Shodown III : Blades of Blood, Samurai Shodown IV : Amakusa’s Revenge, Samurai Shodown V et Samurai Shodown V Special.

Annonce ⚠️ Samurai Shodown NeoGeo Collection sera édité en version physique européenne sur Nintendo Switch et PS4 par Pix’n Love ! De grosses surprises sont prévues à cette occasion ! Rendez-vous d’ici quelques semaines ! 👊@SNKPofficial pic.twitter.com/YNj4hf9A8p — Editions Pix’n Love (@Pixnlove) April 30, 2020