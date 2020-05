Natsume propose de grosses promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch et 3DS

Les fans de jeux Natsume peuvent faire de grosses économies grâce à une nouvelle promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les jeux de des franchises Natsume ont bénéficié de réductions notables.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. L’ensemble des promotions ci-dessous ne sont disponibles que sur l’eShop US.

Les promotions de Natsume sont valable jusqu’au 8 mai 8:59 AM PT / 11:59 AM ET.

Switch

Harvest Moon: Light of Hope – Special Edition – $19.99 (was $39.99)

Harvest Moon: Mad Dash – $9.99 (was $19.99)

Reel Fishing: Road Trip Adventure – $14.99 (was $29.99)

Wild Guns Reloaded – $9.99 (was $19.99)

3DS

A-Train 3D: City Simulator – $9.99 (was $19.99)

Brave Tank Hero – $2.49 (was $4.99)

Gabrielle’s Ghostly Groove 3D – $9.99 (was $19.99)

Harvest Moon 3D: A New Beginning – $14.99 (was $29.99)

Harvest Moon 3D: The Tale of Two Towns – $9.99 (was $19.99)

Harvest Moon: Skytree Village – $14.99 (was $29.99)

Hometown Story – $9.99 (was $19.99)

Reel Fishing 3D Paradise – $9.99 (was $19.99)

River City: Knights of Justice – $7.49 (was $14.99)

River City: Rival Showdown – $14.99 (was $29.99)

River City: Tokyo Rumble – $14.99 (was $29.99)

Super Strike Beach Volleyball – $2.49 (was $4.99)

Yumi’s Odd Odyssey – $9.99 (was $19.99)