Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France + top UK

Alors que dans le monde, 70% des commerces sont fermés, je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 17 de 2020 (lundi 20 – dimanche 26 avril 2020). Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement.

A propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français.

Si on m’avait dit, il y a quelques mois, qu’à sa sortie Final Fantasy VII Remake se serait fait dépasser par Ring Fit Adventure, disponible depuis plus de 6 mois, je n’aurais pas signé la prédiction. Et pourtant. Ring Fit Adventure se marie très bien avec le confinement, même si le succès du jeu est présent depuis son lancement en octobre 2019. C’est simple, dès que les stocks sont renouvelés, ils repartent immédiatement. quant à Animal Crossing : New Horizons, que dire de plus, il surf toujours sur son nuage, loin devant les autres partout dans le monde.

1) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / =

2) Ring Fit Adventure (Switch) / +1

3) Final Fantasy VII Remake (PS4) / -1

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / +

5) Call Of Duty : Modern Warfare (PS4) / Retour

PS4

Final Fantasy VII Remake

Call Of Duty : Modern Warfare

FIFA 20

XOne

Call Of Duty : Modern Warfare

MotoGP 20

FIFA 20

Switch

Animal Crossing : New Horizons

Ring Fit Adventure

Mario Kart 8 Deluxe

PC

Les Sims 4 : Édition Standard

Red Dead Redemption 2

World of Warcraft : Battle for Azeroth

Passons au Royaume-Uni avec la semaine 18 de 2020. FIFA 20 est en tête dans son combat avec Animal Crossing cette semaine. Le jeu de foot baisse de 7% cette semaine, mais AC lui aussi baisse de 32% et prend donc le lead. Bien que les deux premiers jeux aient chuté en termes de ventes, ce n’est pas le cas du reste du tableau. Call of Duty : Modern Warfare, en troisième position, a enregistré une hausse de 36 % des ventes, Mario Kart 8 : Deluxe a gagné trois places et s’est hissé au quatrième rang avec une hausse de 98 % des ventes, tandis que Grand Theft Auto 5, en cinquième position, a vu ses ventes augmenter de 52 %.

Il faut descendre jusqu’au 15e rang pour trouver un autre jeu dont les ventes ont chuté de semaine en semaine. Il s’agit du jeu Ring Fit Adventure de Nintendo, dont les ventes ont fluctué au cours des six dernières semaines, au gré des entrées et sorties de stock.

Malgré la fermeture continue des magasins High Street et l’absence de toute nouvelle sortie majeure, les ventes de jeux en boîte ont augmenté de 16 %, avec plus de 234 000 titres vendus. Les ventes de Xbox One ont augmenté de 23 % cette semaine, celles de PS4 de 19 % et celles de Nintendo Switch de 9 %. Voici le Top Ten du GfK pour la semaine se terminant le 2 mai.