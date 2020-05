Aiguisez vos couteaux ! Le Party Game plein d’action Cannibal Cuisine arrive le 20 mai sur Steam et Nintendo Switch.

Bruxelles, Belgique – 7 mai 2020 – Le dieu cannibale Hoochooboo se réveille le 20 mai avec la sortie de Cannibal Cuisine sur Steam et Nintendo Switch. Au programme: des combats, des festins et du fun, dans ce jeu de défi de cuisine bourré d’action pour 1 à 4 joueurs. Une bêta ouverte est dès à présent disponible sur Steam, à déguster comme une entrée !

Plus qu’un jeu de cuisine classique

Il y a plus à gérer ici que les ingrédients et les clients impatients ! Combattez les touristes pour récupérer leurs viandes, utilisez des pouvoirs vaudous spéciaux pour soigner, cuisiner ou combattre, et relevez des défis spéciaux qui mettront à l’épreuve bien plus que vos capacités culinaires ! Chaque joueur choisit un pouvoir vaudou différent : cuisinez plus vite avec un souffle de feu, étourdissez les touristes, et bien plus d’autres surprises. Pour obtenir 3 étoiles, vous devrez vous coordonner entre vos cueilleurs de fruits et vos chasseurs de touristes pour trouver les bons ingrédients… Et cela avant les niveaux suivants où vous devrez esquiver de la lave, monter à bord de bateaux et éviter des pics ! Jouez à la campagne de 24 niveaux avec jusqu’à 4 chefs, ou participez à des concours de cuisine en mode compétition, jouables aussi bien en local qu’en ligne.

La bêta ouverte commence maintenant !

Avant la sortie, une bêta ouverte à durée limitée est en disponible pour recueillir les impressions des joueurs. Tout le monde peut y participer en téléchargeant gratuitement la démo de Cannibal Cuisine sur Steam. C’est une excellente occasion pour les chefs en herbe d’essayer le jeu – mais faites vite, la bêta ne durera pas éternellement !

Cannibal Cuisine sera disponible le 20 mai au prix de 12,99€ et profitera d’une remise de 25% à sa sortie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel du jeu.