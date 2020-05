La box Nintendo Switch d’Ary and the Secret of Seasons

Ary and the Secret of Seasons, le jeu d’action-aventure qui donne vie au voyage d’une jeune fille courageuse partant à la découverte d’un pouvoir incroyable au fil des saisons, arrivera sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC le 28 juillet.

L’annonce de la date de sortie du jeu est également l’occasion de dévoiler une nouvelle vidéo de gameplay dans laquelle Ary, le personnage principal, explore des prairies luxuriantes et un grand temple mystérieux. La capacité d’Ary à maîtriser les éléments des saisons pour modifier son environnement est rapidement utile, pour créer des plates-formes menant à de nouvelles zones et pour trouver des solutions glaciales à des énigmes obscurcissant son chemin.

Ary and the Secret of Seasons est une aventure captivante et pleine d’action qui suit le parcours d’Ary dans son nouveau devoir inattendu en tant que Gardienne de l’Hiver. En lui offrant la possibilité de changer les saisons autour d’elle, ce nouveau rôle conduit Ary à travers une quête captivante pour retrouver son frère Flynn et devenir une Gardienne de l’Hiver. Des créatures imposantes, des énigmes perplexes et des traditions contraignantes, font de la lutte d’Ary pour un avenir pacifique, une aventure passionnante et rafraîchissante pleine de défis.