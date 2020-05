Le president de Nintendo confirme que de nombreux jeux sont en préparation sur Switch

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Après Xenoblade Chronicles : Definitive Edition qui tombe ce mois-ci, suivi de Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics début juin, il n’y a pas grand-chose au programme avec une date de sortie officielle. Cela ne signifie pas pour autant que Nintendo n’a rien prévu.

Nous savons que Nintendo a des jeux qui sont plus longs à sortir comme Zelda : Breath of the Wild 2 et Metroid Prime 4. En ce qui concerne les titres qui sortiront plus tôt, le président Shuntaro Furukawa a déclaré cette semaine, lors d’un rapport aux investisseurs, que la société a “des jeux qui doivent sortir pendant cette période autres que ce qui a été annoncé”. Il a rapidement averti que la situation actuelle du travail, où les employés sont maintenant à la maison, pourrait avoir un impact sur les plans.

“Pour nos prévisions, nous avons des jeux qui doivent sortir pendant cette période autres que ceux qui ont été annoncés. Cependant, de nombreux employés de Nintendo et de nos partenaires travaillent à domicile pendant cette période. Étant donné que les environnements de travail entre le domicile et le bureau sont très différents, il pourrait devenir de plus en plus difficile de sortir nos jeux conformément à notre calendrier actuel si la situation se prolonge. Dans l’état actuel des choses, nous prévoyons que nous serons en mesure de sortir nos jeux selon le calendrier prévu”.

Outre les nouveaux jeux, Nintendo s’appuiera fortement sur les DLC et les mises à jour. Super Smash Bros. Ultimate ajoutera un nouveau combattant d’ARMS en juin, tandis que Pokemon Sword et Pokemon Shield recevront le DLC de l’Île d’Armure à peu près au même moment. Animal Crossing : New Horizons continuera également à être mis à jour.