Un tout nouveau compagnon à découvrir dans Hunting Simulator 2

Lesquin, le 12 mai 2020 – NACON est heureux de dévoiler plus d’informations sur Hunting Simulator 2, une nouvelle simulation de chasse développée par le studio Neopica, attendue pour le 25 juin 2020 sur PS4™, Xbox One et PC.

À travers une vidéo inédite, Hunting Simulator 2 met en lumière un élément très attendu de son gameplay, présent pour la première fois depuis longtemps dans un jeu de chasse : le chien de chasse ! Incontournable pour de nombreux chasseurs, c’est l’une des grandes nouveautés apportées dans ce second volet de Hunting Simulator.

Découvrez la vidéo de présentation du chien de chasse dans Hunting Simulator 2 :

Localiser le gibier dans les vastes zones proposées par Hunting Simulator 2 ne sera pas toujours chose facile. Tout comme dans la réalité, les joueurs devront faire preuve de patience et prêter une attention toute particulière aux différents indices présents dans l’environnement pour trouver et suivre les traces laissées par les animaux. Dans cette étape cruciale pour le succès de l’expédition, les joueurs auront la possibilité de faire appel à leur fidèle chien de chasse pour les assister.

Trois races de chien sont proposées dans Hunting Simulator 2, chacune avec des caractéristiques et des compétences propres que le joueur doit apprendre à maîtriser. Beagle, Labrador Retriever ou Braque Allemand : à vous de choisir le compagnon idéal pour à atteindre vos objectifs !

Hunting Simulator 2 sera disponible le 25 juin 2020 sur PS4™, Xbox One et PC.

Une version Nintendo Switch™ sera disponible ultérieurement.

* * *

Authentique simulation de chasse, Hunting Simulator 2 vous invite à explorer des environnements naturels encore plus vastes, variés et somptueux grâce à des graphismes et des effets sonores entièrement retravaillés. Le jeu promet de nombreuses heures de challenge et d’immersion au plus près de la faune et de la flore de certains des plus beaux sites d’Europe et des États-Unis. Plus de 33 espèces animales sont à découvrir dans Hunting Simulator 2, chacune bénéficiant d’un travail important au niveau de l’intelligence artificielle pour reproduire des comportements uniques et réalistes.

A travers une toute nouvelle interface, les chasseurs devront aussi composer minutieusement leur équipement à travers plus de 75 armes et accessoires ainsi que 90 éléments vestimentaires officiels, reproduits à l’identique des plus grandes marques spécialistes de la discipline : Browning, Winchester, Verney Carron, Bushnell, Kryptek et bien d’autres.

* * *