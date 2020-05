WHAT THE GOLF? (Nintendo Switch) – Le test

What The Golf ?

C’est un jeu de golf imaginé par des gens qui n’y connaissent rien au golf ! Si vous vous attendiez à une simulation de golf vous allez être déçu, si vous aimez l’humour et les mini jeux alors vous serez aux anges !

C’est de la balle !

What The Golf? est complement barré ! Qu’on se le dise directement maintenant, ce n’est pas un jeu à prendre au sérieux, on est loin de la simulation de golf ou de mini-golf. What The Golf ? c’est une centaine de niveaux. Chaque niveau peut être fait 3 fois, à chaque fois que vous le terminez, vous débloquez une nouvelle manière de le faire, souvent le second objectif est de finir en X coups, mais le troisième sera souvent une reformulation totale du jeu.

Le gameplay est très simple, vous visez à l’aide du joystick et vous jaugez votre puissance par la suite avec n’importe quelle touche, à vous ensuite d’avancer plus ou moins le joystick, si vous avez mis la puissance à fond, ce n’est pas très pratique mais ce n’est pas grave, 90% du temps on doit plutôt calculer une direction qu’une force de frappe. L’autre atout formidable, c’est que l’on peut jouer aux doigts ! Oui, notre Switch a un écran tactile ! On l’avait presque oublié, c’est d’ailleurs le mode de jeu que je vous conseille, pour rappel le jeu était au départ le fer de lance d’Apple Arcade, le « Netflix du jeu vidéo » d’Apple pour les derniers appareils iOS.

Là où WTG est très fort c’est qu’il n’est jamais lassant, l’objectif n’est finalement que rarement taper dans la balle pour atteindre le trou, même là, le jeu est simplifié car on ne doit finalement que toucher le drapeau. Mais c’est là que c’est drôle, parfois le drapeau se déplace, parfois on ne tire pas une boucle mais carrément un homme, nous pouvons être un ballon de foot et esquiver les joueurs pour atteindre notre but !

Je prends le meilleur de partout

What The Golf ? a su piquer à tout le monde ce qu’il fallait pour être génial sans lasser. Le jeu est découpé en zones, nous avons un hub principal que nous montons, chaque « étage » (10 au total) comporte une zone à droite et une zone à gauche, chacune contenant entre 5 et 10 niveaux, c’est vous dire si le jeu est généreux, car rappelez vous chaque niveau peut être fait 3 fois !

Ces zones ont souvent un thème, parfois vous allez jouer en 2D et déplacer un petit bonhomme à la Mario, devoir esquiver des piques comme dans Flappy Bird, toucher un drapeau après avoir dégommé des chats à la Angry Bird. Mais parfois c’est aussi très surprenant, comme la gestion de la gravité quand on joue entre plusieurs lunes/planètes.

J’ai personnellement adoré les mondes reprenant l’univers de SuperHot, on stoppe le temps pendant qu’on cherche notre trajectoire, on esquive les balles ennemies pour tuer les ennemis à l’aide de pistolets, le tout en slow-mo juste excellent. Et c’est là toute la force de What The Golf ? on ne s’ennuie jamais ! Dès qu’on se lasse où qu’on en a marre d’un thème eh bien il est déjà l’heure de passer au suivant.

Pas le temps de se lasser

Comme dis plus haut, nous n’avons pas le temps de nous lasser, le jeu se renouvelle, si tous les niveaux ne sont pas géniaux ils ont le méritent d’exister, et surtout de se démarquer des autres presque à chaque fois.

La durée de vie est faible par rapport à son prix, il faudra moins de 10h pour boucler l’intégralité des mini jeux, si un mode multijoueur permet d’allonger la durée de vie il n’est pas un argument d’achat.

Ce mode multijoueur est très sympathique, il permet d’affronter une personne sur une série de 10 mini jeux, ces 10 mini jeux vont vous permettre de gagner une vie à chaque fois, et à la fin vous vous affronterez dans une pièce ronde et un évènement va vous faire perdre des vies. Par exemple il faut jeter un ballon sur votre adversaire, ou bien esquiver des pierres qui tombent du ciel (et vous pourrez bien sûr pousser votre ami vers lesdites pierres). S’il reprend alors les différents styles de mini jeux vus tout au long du mode solo, on ne restera pas 3h sur ce mode, mais il est cependant un bel ajout et bien sympathique pour décider de qui s’occupe de faire à manger ce soir.

La bande sonore est juste parfaite, des musiques faites à la bouche (mention spéciale pour Mario rejoué en chantant What The Golf), des bruitages parfaits, bref un habillage sonore de qualité pour ce petit titre.

Trop facile !

Une difficulté aussi assez faible, c’est-à-dire que vous n’aurez jamais de grandes difficultés et vous ne resterez pas non plus bloqué sur un niveau pendant des heures. Un mode démonstration pour vendre le jeu à vos amis est disponible aussi. Un mode défis du jour, qui consiste en une série de niveaux à faire avec le moins de coups possible pour se retrouver haut dans le classement. Une série très longue de mini jeux appelé « Défi Impossible » est disponible aussi, mais ne révolutionnera pas le jeu.

De plus il n’y a pas de menu pour choisir ses niveaux si l’on veut en montrer un particulier à un ami de passage il faut alors se rappeler de son emplacement exact dans le hub (qui n’est d’ailleurs pas toujours très pratique).