11 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch ce samedi

Encore une grosse salve d’annonces.

Infliction est un cauchemar interactif, un voyage horrifique au cœur des ténèbres qui se terrent dans les foyers de banlieue même les plus ordinaires. Explorez les vestiges d’une famille autrefois heureuse, lisez leurs lettres et leurs journaux, écoutez leurs messages vocaux et rassemblez des indices pour comprendre les événements dramatiques qui vous ont conduit ici. Mais attention, vous n’êtes pas seul(e)… Quelque chose se trouve toujours dans la maison, un être plein de rage et de larmes. La créature vous chasse pendant que vous cherchez des indices, prête à vous faire subir sa colère. Survivrez-vous assez longtemps pour atteindre la rédemption ?

Infliction: Extended Cut sortira le 2 juillet sur l’eShop de la Nintendo Switch pour $19.99 / €17.99 / £15.99 et sera disponible en Français.

Vous n’êtes pas seul

un ennemi infatigable vous traque, et mieux vaut pour vous qu’il ne vous trouve pas… Choisirez-vous de fuir, de vous cacher, ou trouverez-vous un moyen de combattre ?

Réalité alternative

Explorez un pavillon de banlieue réaliste et interactif qui révèlera tous ses mystères à mesure de votre exploration.

Enquête

Lisez les lettres, trouvez les journaux et examinez les précieuses notes d’une famille en souffrance pour comprendre les événements tragiques qui vous ont conduit là.

Presque trop réaliste

L’histoire est ancrée dans une tragédie familiale réaliste, faite des peurs et des angoisses que nous connaissons tous : cœurs brisés, confiance trahie, deuil et perte.

Lumière et obscurité

La puissance du moteur Unreal permet d’obtenir un rendu photoréaliste, des effets de lumière dynamiques et des ombres pour vous éblouir ou vous plonger dans les ténèbres.

Choisissez vos défis

La difficulté standard vous pointera de temps vers la direction à suivre, mais en mode hardcore, vous serez complètement livré(e) à vous-même.

Bossgard est annoncé pour le mois de juillet sur Nintendo Switch via l’eShop.

Nintendo ne semble pas censurer grand chose en ce qui concerne le type de contenu sur Switch. Les développeurs sont libres de s’exprimer de la manière qu’ils veulent, tant que les tranches d’âge sont respectées. Il faudra voir si cette tendance se poursuit avec Drug Dealer Simulator, un titre qui pourrait trouver sa route sur l’eShop Switch. Drug Dealer Simulator a été un succès notable sur Steam, avec plus d’un million de dollars de recettes. C’est le plus grand succès que Movie Games ait jamais connu, et l’éditeur est désireux de pousser ce succès à un niveau supérieur. Je ne dirais pas que le portage est 100% officiel pour l’instant, mais l’éditeur a clairement exprimé son désir de faire venir le jeu. Nous suivrons l’évolution du jeu pour voir si ce portage progresse.

Despotism 3k sortira le 30 mai pour $10.99.

Sega a publié une cinquième démo de Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game du jeu vidéo avec le rugby, le tennis de table (simple et double), et le BMX en image, tous jouables.

SuperPowerUpGames prépare la sortie du jeu de course WildTrax Racing sur Nintendo Switch le 29 mai au prix de 7.99€.

Hotshot Racing est un jeu en gestation depuis 10 ans, et nous avons récemment entendu dire que le titre approchait de la ligne d’arrivée. Il semble que cette information était vraie, car nous savons maintenant que le jeu est prévu pour une sortie en juin 2020. Cette information est confirmée par le magazine EDGE, qui mentionne le jeu pour le mois de juin dans son dernier numéro. Il ne reste plus qu’à trouver la date exacte !

Urban Flow sortira en exclusivité sur l’eShop de la Nintendo Switch pour le 26 juin.

Vivez LA VRAIE VIE D’UN DEVELOPPEUR INDÉ au travers de l’un des trois personnages du jeu. Un artiste, un programmeur et un musicien. Découvrez comment la personnalité de chacun des personnages s’effondre à travers des MINI-JEUX A L’HUMOUR NOIR. Parce que faire des jeux vidéo n’est pas facile. Indiecalypse sortira le 29 mai sur Nintendo Switch.



Hidden Folks va avoir un patch gratuit « On Tour » qui ajoutera 6 nouvelles zones thématiques musicales ainsi que plus de 70 choses à trouver, de nouveaux sons et de nombreux nouveaux indices avec de mauvaises blagues légèrement amusantes.

Project Warlock sortira le 11 juin pour $15.