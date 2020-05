Indivisible et Journey to the Savage Planet disponibles sur Nintendo Switch

L’aventure de science-fiction loufoque, Journey to the Savage Planet, et Indivisible, petit bijou du jeu indépendant dessiné à la main, sortent sur Nintendo Switch™ en versions digitales et physiques.

Calabasas, Californie – 21 mai, 2020 – L’éditeur 505 Games enrichit le catalogue de la Nintendo Switch™ avec deux de ses jeux acclamés par la critique : le jeu d’exploration et de science-fiction plein d’humour Journey to the Savage Planet (Typhoon Studios) et le RPG Indivisible (Lab Zero Games), dessiné et animé à la main, en versions physiques et digitales.

Journey to the Savage Planet 29.99€

Journey to the Savage Planet est disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop depuis le 21 mai.

Le jeu sera disponible en magasins le 26 juin.

Indivisible 29.99€