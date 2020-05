Dragon Quest : Dai no Daibouken – Infinity Strash annoncé sur console pour 2021, quelques infos et images

Le rendez-vous était donné pour Dragon Quest : Dai no Daibouken, ou dans notre langue Dragon Quest : La quête de Dai. Le studio d’animation Toei Animation et Square Enix parlait d’un retour de la licence pour cette année en Animation sans oublier la scène du Jeu Vidéo. Aujourd’hui, le voile se lève légèrement sur ce projet via une emission en streaming dédié aux dernières informations sur ce projet. A la base, il s’agissait surtout d’un manga basé sur les jeux Dragon Quest, une adaptation très bien accueilli et ayant acquis une certaine notoriété. Ce retour était inespéré et s’accompagne de quelques informations et images qu’on vous laisse découvrir en attendant une sortie du projet de jeu console pour 2021 au moins au Japon. A souligner qu’aucune console n’a encore été officialisé pour le projet de jeu console qui a tout de même un nom désormais Dragon Quest : Dai no Daibouken – Infinity Strash -. On espère néanmoins que l’une des plate-formes concernées sera notre bonne Nintendo Switch.

En terme de scénario, très brièvement, on suivra les aventure du héros Dai dans sa quête pour vaincre le Roi Démon. Quelques personnages et mention du casting de voix ont été faite pour l’anime.

Dai: Tanezaki Atsumi

Popp: Toyonaga Toshiyuki

Maam: Komatsu Mikako

Leona: Hayami Saori

Avan: Takahiro Sakurai

Hyunckel: Kaji Yuuki

Après le panel dédié à la série anime, les représentants de Square Enix annonce le développement de 3 jeux Dragon Quest: Dai no Daibouken.

La première annonce est un RPG Smartphone, Dragon Quest: Dai no Daibouken – Tamashi no Kizuna – développé par DeNA et prévu pour une sortie en 2021.

– développé par DeNA et prévu pour une sortie en 2021. Le second est un jeu de Carte pour Arcade, Dragon Quest Dai no Daibouken – Xross Blade – développé par Takara Tomi Arts et prévu après l’Automne 2020.

développé par Takara Tomi Arts et prévu après l’Automne 2020. Le troisième est un Action/RPG pour console de jeu (sans annonce précise à ce sujet) Infinity Strash Dragon Quest Dai no Daibouken développé par Square Enix et prévu pour un vague 2021

Concernant le dernier projet, le développement en est encore qu’à ces débuts et le compositeur Hayashi Yuki sera aux musiques du jeu

Premier teaser vidéo ci-dessous